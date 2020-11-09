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Mercado reage

Com Biden e vacina para Covid, dólar cai e bolsa e preço do petróleo sobem

Moeda americana é cotada a R$ 5,25 após vitória do democrata na corrida pela Casa Branca e anúncio de que vacina da Pfize é eficaz. Barril do óleo brent também se valoriza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 11:34

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 11:34

Investimento em companhias estrangeiras está vinculada ao dólar, trazendo certo risco
Investimento em companhias estrangeiras está vinculada ao dólar, trazendo certo risco Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
A cotação do dólar abriu esta segunda-feira (9) em queda após a vitória de Joe Biden na corrida pela Casa Branca nos Estados Unidos, sendo negociada em R$ 5,25 na abertura dos mercados.
Além do anúncio do presidente eleito ser o democrata, o mercado financeiro também reage de forma positiva com a notícia da Pfize de que a vacina contra a Covid-19, pesquisada em seus laboratórios, apresentou 90% de eficácia na fase três de testes.
Na sexta (6), a moeda norte-americana era comercializada por R$ 5,39. Por volta das 11 horas, estava sendo vendida a R$ 5,26, uma queda de 2,44% em relação ao fechamento do último dia útil da semana passada.
Segundo analistas do mercado financeiro, as bolsas estavam em alta pelo mundo. No Brasil, a B3, Bolsa de Valores de São Paulo, abriu em alta de 2,43%, atingindo 103.379 às 10h15. O Ibovespa chegou a ultrapassar 4% de crescimento, batendo 105.013 pontos, acompanhando o desempenho global, mas às 11h30 estava com alta de 3,24 aos 104.194 pontos. É a maior valorização desde agosto.
No mercado externo, o preço do barril do petróleo brent, tipo fabricado no Espírito Santo, também passa por valorização. A commodity estava sendo vendida a R$ 42,64 às 9h20 de Brasília, uma alta de 8,09%.

Atualização

09/11/2020 - 11:30
Essa matéria está sendo atualizada de acordo com a movimentação do mercado financeiro desta segunda-feira.

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