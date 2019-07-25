Home
Codefat aprova proposta orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador

A resolução foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25)

Agência Estado

Publicado em 25 de julho de 2019 às 13:08

 - Atualizado há 6 anos

O Conselho Deliberativa do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou a proposta orçamentária do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para o ano de 2020. A resolução está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (25).

Segundo os anexos publicados junto com o texto, a estimativa de receitas do FAT em 2020 é de R$ 80,158 bilhões, ante uma estimativa de receitas de R$ 80,154 bilhões para 2019. Com base nessa estimativa de receita para o próximo ano, o Codefat aprovou a proposta orçamentária que prevê programas de inclusão produtiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social (R$ 59,265 bilhões), programa de empregabilidade (R$ 1,088 bilhão), de gestão e manutenção do poder Executivo (R$ 253,825 milhões), e operações especiais de financiamento com retorno (R$ 19,550 bilhões).

