Clientes relatam 'apagão' na rede do banco Santander

Clientes do Santander em todo o país enfrentam dificuldades para fazer transações nos serviços do banco nesta quarta-feira (28).

Há relatos de que aplicativo, site e terminais estão fora do ar em diversos pontos do país. Também não é possível fazer transações com cartões. Não há ainda informações sobre a extensão e a causa dos problemas.

Fachada do Banco Santander Crédito: Imagem de arquivo

No Twitter, rede social no qual o assunto entrou entre os mais comentados no Brasil, diversos usuários também reclamam de não conseguir pagar contas, fazer transações e mesmo entrar em contato com o banco após o "apagão" na rede do Santander.

A hashtag #Santander foi compartilhada quase 21 mil vezes até às 15h. Procurado, o banco ainda não se manifestou até a publicação desta matéria.

Outras empresas

Na terça-feira, o portal da XP Investimentos e a corretora Clear também enfrentaram problemas. O site da XP ficou fora do ar na manhã de terça, mas, segundo sua assessoria de imprensa, está "estável e em perfeito estado de funcionamento desde ontem à noite".