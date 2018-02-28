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Fora do ar

Clientes relatam 'apagão' na rede do banco Santander

Pane impede uso de cartões de crédito e débito, do internet banking e do app do banco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 18:45

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 18:45

Clientes do Santander em todo o país enfrentam dificuldades para fazer transações nos serviços do banco nesta quarta-feira (28).
Há relatos de que aplicativo, site e terminais estão fora do ar em diversos pontos do país. Também não é possível fazer transações com cartões. Não há ainda informações sobre a extensão e a causa dos problemas.
Fachada do Banco Santander Crédito: Imagem de arquivo
No Twitter, rede social no qual o assunto entrou entre os mais comentados no Brasil, diversos usuários também reclamam de não conseguir pagar contas, fazer transações e mesmo entrar em contato com o banco após o "apagão" na rede do Santander.
A hashtag #Santander foi compartilhada quase 21 mil vezes até às 15h. Procurado, o banco ainda não se manifestou até a publicação desta matéria.
Outras empresas
Na terça-feira, o portal da XP Investimentos e a corretora Clear também enfrentaram problemas. O site da XP ficou fora do ar na manhã de terça, mas, segundo sua assessoria de imprensa, está "estável e em perfeito estado de funcionamento desde ontem à noite".
No caso da Clear, a empresa informou que a plataforma está funcionando, mas com momentos de lentidão. A previsão é que o sistema seja normalizado ainda nesta quarta. (Com informações de agências)

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