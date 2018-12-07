Cesta de compras de famílias com renda mais baixa tem queda de preços

Cesta de compras com preços mais baixos Crédito: TeroVesalainen | Pixabay

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) , que mede a variação da cesta de compras de famílias com renda até cinco salários mínimos, registrou uma deflação (queda de preços) de 0,25% em novembro deste ano.

É a menor taxa desde junho de 2017 (-0,3%) e o menor patamar para meses de novembro desde a implantação do Plano Real, em 1994.

Apesar da queda de preços em novembro, o INPC acumula taxas de inflação de 3,29% no ano e de 3,56% em 12 meses.