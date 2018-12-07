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Poder de compra

Cesta de compras de famílias com renda mais baixa tem queda de preços

O INPC registrou deflação de 0,25% em novembro

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 17:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 17:33
Cesta de compras com preços mais baixos Crédito: TeroVesalainen | Pixabay
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que mede a variação da cesta de compras de famílias com renda até cinco salários mínimos, registrou uma deflação (queda de preços) de 0,25% em novembro deste ano.
É a menor taxa desde junho de 2017 (-0,3%) e o menor patamar para meses de novembro desde a implantação do Plano Real, em 1994.
O dado foi divulgado nesta sexta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Apesar da queda de preços em novembro, o INPC acumula taxas de inflação de 3,29% no ano e de 3,56% em 12 meses.
Em novembro, os produtos alimentícios tiveram alta de preços de 0,45%, enquanto os não alimentícios registraram deflação de 0,55%.
> Fazenda sugere fim do abono salarial e revisão do reajuste do mínimo

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