Cesta básica em Vitória foi a que ficou mais cara neste ano no país

Crédito: Gazeta Online

O que o consumidor já havia percebido na prática ao fazer as compras do mês agora foi confirmado pelos números. A cesta básica em Vitória foi a que ficou mais cara no país neste ano, aponta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

De janeiro a outubro, o preço médio do conjunto de alimentos essenciais subiu 8,96% na Capital capixaba, mais que o dobro da inflação do período, de 3,81%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o aumento, o Estado tem agora a quinta cesta mais cara do país, custando R$ 419,69. O maior vilão do ano tem sido o tomate, que ficou 99,53% mais caro de janeiro para cá.

O preço da cesta também subiu acima da inflação no ano em Florianópolis (7,58%), Porto Alegre (5,42%), São Paulo (5,10%), Rio de Janeiro (5,97%), Brasília (7,73%), Curitiba (8,4%), Campo Grande (8,34%), Fortaleza (7,06%) e Salvador (4,54%).

Em quatro capitais (Belo Horizonte, Belém, Aracaju e João Pessoa), a alta ficou abaixo da registrada pela inflação. E em outras quatro (Goiânia, São Luiz, Recife e Natal), houve queda no preço da cesta no ano.

Se considerarmos apenas o mês de outubro, a cesta básica teve alta em 16 das 18 capitais pesquisadas pelo Dieese. No mês, Vitória teve a terceira maior alta do país: 6,08%, ficando atrás apenas de Fortaleza (7,15%) e Porto Alegre (6,35%).