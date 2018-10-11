Cesta básica deve ficar mais barata até o fim do ano

O fim do período de entressafra começa a ter reflexo nos preços de alguns alimentos. Depois de meses mais caros, produtos como leite, manteiga e queijo ficaram mais baratos em setembro. A tendência é que até o fim do ano muitos produtos que estão sempre na mesa das famílias fiquem ainda mais baratos.
Cesta básica deve ficar mais baratas até o fim do ano
A projeção é do coordenador da pesquisa da Cesta Básica, da Faculdade Doctum, Paulo Cezar Ribeiro. Segundo ele, a inflação dessa categoria deve alcançar 5%, ainda assim um resultado maior do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) previsto para este ano, 4,4%.
O custo da cesta básica da Grande Vitória entrou em trajetória de queda desde junho. Em setembro, a retração foi de 0,26%, um decréscimo de R$ 4,10 nas despesas com alimentos de agosto para o setembro. Apesar do bom dado, em relação a dezembro de 2017, o capixaba precisa agora desembolsar mais R$ 84,60 para ter a mesma quantidade de produtos do que naquele período.
ALERTA
Apesar de alguns produtos ficarem mais baratos, o professor alerta para o possível aumento dos custos das carnes de boi, por causa da entressafra; do frango, de algumas verduras e algumas frutas, devido ao clima quente do verão, o que faz com que baixe a produtividade desses alimentos.
Conforme análise feita pela Empresa Júnior, se o consumidor da Grande Vitória comprasse apenas os produtos com os menores preços de setembro de 2018 entre os supermercados escolhidos para a pesquisa, pouparia em torno de R$ 309,47 no mês. Em 12 meses, a economia estimada para o consumidor ficaria em torno de R$ 3.714,00.
Para conseguir os melhores preços, economizando nas compras do mês, Paulo Cezar tem dicas valiosas. É preciso não abandonar a pesquisa dos preços antes de comprar no primeiro supermercado que achar e também é importante ver os encartes. Outra coisa é mudar para marcas mais baratas, aconselha.
A economista e professora da FUCAPE, Arilda Teixeira, afirma que a previsão da inflação em âmbito nacional fica entre 4,0% e 4,5%, o que está dentro da meta do país. Ela explica que a taxa de câmbio é o principal fator para o aumento dos preços, pois essa tarifa alta encarece os produtos que são cotados em moeda estrangeira ou que são importados. O aumento da taxa de câmbio causa um choque inflacionário, que é um fato que ocorre na economia e que aumenta a inflação. Com esse choque, o custo de produção aumenta, o que leva o mercado a subir também o preço, conclui.