Cenário interno faz dólar iniciar a semana em alta

Em um pregão marcado pelas expectativas com os resultados de mais uma pesquisa de intenção de voto, o dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira com leve valorização de 0,17% ante o real, negociado a R$ 4,055. Na avaliação de analistas do mercado, a moeda americana não deve ultrapassar as máximas já atingidas em outras sessões, uma vez que, ainda que se criem expectativas e certo temor, os resultados das pesquisas eleitorais caminham, de certa forma, dentro daquilo que é esperado.
Na última semana, a divisa americana acumulou desvalorização de 2,58%. Estas perdas foram influenciadas, principalmente, por ações da cena externa, como o fato de a China planeja reduzir a tarifa média sobre a maioria dos seus parceiros comerciais já em outubro. Entretanto, no ano, o dólar acumula alta de 22% ante o real.
Dólar mais alto
Os economistas voltaram a elevar suas apostas para o dólar no fim de 2018, de R$ 3,83 para R$ 3,90, segundo a mediana das estimativas informada na pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada nesta segunda.