Cenário interno faz dólar iniciar a semana em alta

Em um pregão marcado pelas expectativas com os resultados de mais uma pesquisa de intenção de voto, o dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira com leve valorização de 0,17% ante o real, negociado a R$ 4,055. Na avaliação de analistas do mercado, a moeda americana não deve ultrapassar as máximas já atingidas em outras sessões, uma vez que, ainda que se criem expectativas e certo temor, os resultados das pesquisas eleitorais caminham, de certa forma, dentro daquilo que é esperado.