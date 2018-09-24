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R$ 4,055

Cenário interno faz dólar iniciar a semana em alta

Expectativa com o resultado de pesquisas eleitorais faz divisa americana se fortalecer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 12:50

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 12:50

Dólar comercial iniciou a semana em alta Crédito: Reprodução/ Pixabay
Em um pregão marcado pelas expectativas com os resultados de mais uma pesquisa de intenção de voto, o dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira com leve valorização de 0,17% ante o real, negociado a R$ 4,055. Na avaliação de analistas do mercado, a moeda americana não deve ultrapassar as máximas já atingidas em outras sessões, uma vez que, ainda que se criem expectativas e certo temor, os resultados das pesquisas eleitorais caminham, de certa forma, dentro daquilo que é esperado.
Na última semana, a divisa americana acumulou desvalorização de 2,58%. Estas perdas foram influenciadas, principalmente, por ações da cena externa, como o fato de a China planeja reduzir a tarifa média sobre a maioria dos seus parceiros comerciais já em outubro. Entretanto, no ano, o dólar acumula alta de 22% ante o real.
Dólar mais alto
Os economistas voltaram a elevar suas apostas para o dólar no fim de 2018, de R$ 3,83 para R$ 3,90, segundo a mediana das estimativas informada na pesquisa semanal Focus, do Banco Central (BC), divulgada nesta segunda.

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