Celular do ministro Paulo Guedes é hackeado, diz assessoria

Joice Hasselmann também informou que o celular dela havia sido hackeado neste domingo (21)

Publicado em 23 de julho de 2019 às 12:13 - Atualizado há 6 anos

Celular do ministro Paulo Guedes é hackeado, diz assessoria Crédito: (Windows)

O celular do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hackeado, informou a assessoria de imprensa da pasta na noite desta segunda-feira (22).

O número do ministro foi registrado no aplicativo de mensagens Telegram. Em seguida, sua equipe anunciou que o aparelho havia sido invadido.

De acordo com a assessoria do ministério, medidas cabíveis sobre o caso serão tomadas nesta terça-feira (23).

Na última semana, a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann (PSL-SP), também afirmou ter sido vítima de um hacker.

"Minha página foi hackeada, já estamos resolvendo. Se aparecer qualquer conteúdo estranho, não se assustem e podem me notificar por mensagem", afirmou a deputada em redes sociais na quinta-feira (18).

Guedes não é o primeiro ministro do governo Jair Bolsonaro a ter o telefone clonado. Mensagens trocadas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram captadas e acabaram vindo a público.

