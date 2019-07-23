Celular do ministro Paulo Guedes é hackeado, diz assessoria Crédito: (Windows)

O celular do ministro da Economia, Paulo Guedes , foi hackeado, informou a assessoria de imprensa da pasta na noite desta segunda-feira (22).

O número do ministro foi registrado no aplicativo de mensagens Telegram. Em seguida, sua equipe anunciou que o aparelho havia sido invadido.

De acordo com a assessoria do ministério, medidas cabíveis sobre o caso serão tomadas nesta terça-feira (23).

Na última semana, a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann (PSL-SP), também afirmou ter sido vítima de um hacker.

"Minha página foi hackeada, já estamos resolvendo. Se aparecer qualquer conteúdo estranho, não se assustem e podem me notificar por mensagem", afirmou a deputada em redes sociais na quinta-feira (18).