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Nesta quarta

CCJ encerra sessão e marca votação da reforma da Previdência

O colegiado volta a se reunir na manhã da quarta-feira, 17, para iniciar a votação da matéria

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 09:41

Publicado em 

17 abr 2019 às 09:41
CCJ marca votação da reforma da Previdência para manhã desta quarta Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Após mais de 13 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara encerrou a fase de discussão da proposta da Previdência no fim da noite desta terça-feira, 16. O colegiado volta a se reunir na manhã da quarta-feira, 17, para iniciar a votação da matéria. A oposição, no entanto, já avisou que irá usar todas as possibilidades regimentais para obstruir a votação.
A fase de discussão foi acelerada porque os governistas abriram mão de seus discursos. Inicialmente, a previsão era de que esta primeira fase pudesse durar até a semana que vem.
De acordo com o presidente da CCJ, Felipe Francischini (PSL-PR), 55 deputados discursaram contra a reforma da Previdência, 19 foram favoráveis e 14 líderes se pronunciaram ao longo desta terça.

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