CCJ encerra sessão e marca votação da reforma da Previdência

Após mais de 13 horas de reunião, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara encerrou a fase de discussão da proposta da Previdência no fim da noite desta terça-feira, 16. O colegiado volta a se reunir na manhã da quarta-feira, 17, para iniciar a votação da matéria. A oposição, no entanto, já avisou que irá usar todas as possibilidades regimentais para obstruir a votação.