Cariacica tem mutirão de negociação de dívidas em Campo Grande

Um mutirão para negociação de dívidas promete descontos de até 100% em Campo Grande, em Cariacica, até a próxima sexta-feira (28). Ao todo, de acordo com o Procon Estadual, serão distribuídas 2.405 senhas nos cinco dias da ação. Na manhã desta segunda-feira (24) o movimento estava com pouca procura.
Cerca de 30 pessoas estavam na fila por volta de 7 horas. A primeira pessoa chegou ao local às 4h50. O motorista Romário de Souza saiu da Serra só pra resolver a pendência financeira. Há 4 anos, ele e a esposa tinham uma dívida no cartão de crédito que chegava a R$ 2 mil. Hoje o valor já está em cerca de R$ 4 mil. Romário espera conseguir um desconto de, pelo menos, 80% nos juros.
Eu fiquei desempregado um tempo e só minha esposa estava trabalhando. Foi acumulando devido a compras e mantimentos para casa. É complicado, não é uma coisa muito boa, com filho pequeno, tendo que comprar coisa para casa e com juros muito altos, declarou.
Os atendimentos da 13ª edição Mutirão de Negociação de Dívidas começarão sempre às 9 horas e se encerrarão às 17 horas, tendo um intervalo para almoço das 12h às 13 horas, na Faculdade Pio XII, em Campo Grande, Cariacica.
As empresas oferecem condições especiais. Além de desconto de até 100% nos encargos, haverá a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 48 vezes.
Desta segunda até quinta-feira, entre 14 e 18 horas, serão entregues as senhas para as negociações que vão ocorrer no dia seguinte.
As empresas presentes na negociação são Banco do Brasil, Banestes, Caixa Econômica, Bradesco, Cesan, Claro, Avista, Agoracred e Crefisa. A Vivo também vai atender a partir de quarta-feira (26).
"Bancos e financeiras são as empresas mais procuradas. O consumidor da Grande Vitória percebeu que negociar diretamente com o credor, sem atravessador, é muito melhor e ele consegue uma redução maior e negociação mais transparente, sem acréscimos que tornam a dívida mais onerosa", explica a diretora-presidente do Procon Estadual, Denise Izaita.
Ela também orienta sobre a necessidade de verificar o valor da parcela e as novas condições que estão sendo contratadas no mutirão. "Cerca de 40% dos consumidores não se livram das dívidas e voltam ao mutirão. Tem gente que está desde o início. A orientação é conseguir retirar os juros e colocar uma parcela interessante que caiba no bolso para não se individuar de novo. É necessário ter atenção ao fim do ano também, com as compras", ressaltou.
Segundo o Procon, é preciso lembrar que os descontos e opções de parcelamento podem variar de acordo com o período de inadimplência e tipo de dívida. Além disso, qualquer pessoa pode renegociar, desde que seja o titular da fatura, que deve ter, pelo menos, 60 dias de atraso e apresentar a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e de renda.
Com informações de Siumara Gonçalves e Caíque Verli