Cariacica tem mutirão de negociação de dívidas em Campo Grande

Fila com poucas pessoas em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Um mutirão para negociação de dívidas promete descontos de até 100% em Campo Grande, em Cariacica, até a próxima sexta-feira (28). Ao todo, de acordo com o Procon Estadual, serão distribuídas 2.405 senhas nos cinco dias da ação. Na manhã desta segunda-feira (24) o movimento estava com pouca procura.

Cerca de 30 pessoas estavam na fila por volta de 7 horas. A primeira pessoa chegou ao local às 4h50. O motorista Romário de Souza saiu da Serra só pra resolver a pendência financeira. Há 4 anos, ele e a esposa tinham uma dívida no cartão de crédito que chegava a R$ 2 mil. Hoje o valor já está em cerca de R$ 4 mil. Romário espera conseguir um desconto de, pelo menos, 80% nos juros.

Eu fiquei desempregado um tempo e só minha esposa estava trabalhando. Foi acumulando devido a compras e mantimentos para casa. É complicado, não é uma coisa muito boa, com filho pequeno, tendo que comprar coisa para casa e com juros muito altos, declarou.

Os atendimentos da 13ª edição Mutirão de Negociação de Dívidas começarão sempre às 9 horas e se encerrarão às 17 horas, tendo um intervalo para almoço das 12h às 13 horas, na Faculdade Pio XII, em Campo Grande, Cariacica.

Romário tem uma dívida de cerca de R$ 4 mil Crédito: Caíque Verli

As empresas oferecem condições especiais. Além de desconto de até 100% nos encargos, haverá a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 48 vezes.

Desta segunda até quinta-feira, entre 14 e 18 horas, serão entregues as senhas para as negociações que vão ocorrer no dia seguinte.

As empresas presentes na negociação são Banco do Brasil, Banestes, Caixa Econômica, Bradesco, Cesan, Claro, Avista, Agoracred e Crefisa. A Vivo também vai atender a partir de quarta-feira (26).

"Bancos e financeiras são as empresas mais procuradas. O consumidor da Grande Vitória percebeu que negociar diretamente com o credor, sem atravessador, é muito melhor e ele consegue uma redução maior e negociação mais transparente, sem acréscimos que tornam a dívida mais onerosa", explica a diretora-presidente do Procon Estadual, Denise Izaita.

Ela também orienta sobre a necessidade de verificar o valor da parcela e as novas condições que estão sendo contratadas no mutirão. "Cerca de 40% dos consumidores não se livram das dívidas e voltam ao mutirão. Tem gente que está desde o início. A orientação é conseguir retirar os juros e colocar uma parcela interessante que caiba no bolso para não se individuar de novo. É necessário ter atenção ao fim do ano também, com as compras", ressaltou.

Segundo o Procon, é preciso lembrar que os descontos e opções de parcelamento podem variar de acordo com o período de inadimplência e tipo de dívida. Além disso, qualquer pessoa pode renegociar, desde que seja o titular da fatura, que deve ter, pelo menos, 60 dias de atraso e apresentar a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e de renda.