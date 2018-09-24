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Em Cariacica

Cariacica tem mutirão de negociação de dívidas em Campo Grande

Além de desconto de até 100% nos encargos, haverá a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 48 vezes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 10:49

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 10:49

Fila com poucas pessoas em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Um mutirão para negociação de dívidas promete descontos de até 100% em Campo Grande, em Cariacica, até a próxima sexta-feira (28). Ao todo, de acordo com o Procon Estadual, serão distribuídas 2.405 senhas nos cinco dias da ação. Na manhã desta segunda-feira (24) o movimento estava com pouca procura.
Cerca de 30 pessoas estavam na fila por volta de 7 horas. A primeira pessoa chegou ao local às 4h50. O motorista Romário de Souza saiu da Serra só pra resolver a pendência financeira. Há 4 anos, ele e a esposa tinham uma dívida no cartão de crédito que chegava a R$ 2 mil. Hoje o valor já está em cerca de R$ 4 mil. Romário espera conseguir um desconto de, pelo menos, 80% nos juros.
Eu fiquei desempregado um tempo e só minha esposa estava trabalhando. Foi acumulando devido a compras e mantimentos para casa. É complicado, não é uma coisa muito boa, com filho pequeno, tendo que comprar coisa para casa e com juros muito altos, declarou.
Os atendimentos da 13ª edição Mutirão de Negociação de Dívidas começarão sempre às 9 horas e se encerrarão às 17 horas, tendo um intervalo para almoço das 12h às 13 horas, na Faculdade Pio XII, em Campo Grande, Cariacica.
Romário tem uma dívida de cerca de R$ 4 mil Crédito: Caíque Verli
As empresas oferecem condições especiais. Além de desconto de até 100% nos encargos, haverá a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 48 vezes.
Desta segunda até quinta-feira, entre 14 e 18 horas, serão entregues as senhas para as negociações que vão ocorrer no dia seguinte.
As empresas presentes na negociação são Banco do Brasil, Banestes, Caixa Econômica, Bradesco, Cesan, Claro, Avista, Agoracred e Crefisa. A Vivo também vai atender a partir de quarta-feira (26).
"Bancos e financeiras são as empresas mais procuradas. O consumidor da Grande Vitória percebeu que negociar diretamente com o credor, sem atravessador, é muito melhor e ele consegue uma redução maior e negociação mais transparente, sem acréscimos que tornam a dívida mais onerosa", explica a diretora-presidente do Procon Estadual, Denise Izaita. 
Ela também orienta sobre a necessidade de verificar o valor da parcela e as novas condições que estão sendo contratadas no mutirão. "Cerca de 40% dos consumidores não se livram das dívidas e voltam ao mutirão. Tem gente que está desde o início. A orientação é conseguir retirar os juros e colocar uma parcela interessante que caiba no bolso para não se individuar de novo. É necessário ter atenção ao fim do ano também, com as compras", ressaltou. 
Segundo o Procon, é preciso lembrar que os descontos e opções de parcelamento podem variar de acordo com o período de inadimplência e tipo de dívida. Além disso, qualquer pessoa pode renegociar, desde que seja o titular da fatura, que deve ter, pelo menos, 60 dias de atraso e apresentar a carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e de renda.
Com informações de Siumara Gonçalves e Caíque Verli

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