Capixabas vão apresentar novidades para a indústria na Mec Show

Entre os novos produtos estão robôs, revestimentos mais seguros, placas solares, detectores de gás, entre outros

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 22:13 - Atualizado há 6 anos

Novos paineis solares vão ser apresentados na feira Crédito: Pixabay | mrganso

Empresas do Espírito Santo vão aproveitar a Mec Show – 12ª Feira de Metalmecânica + Inovação Industrial e ExpoConstruções 2019 para lançar novidades para a indústria. Entre os produtos estão robôs, aço que não corrói, novas placas solares, detectores de gás, entre outros.

Na parte de energia sustentável, a Vitória Solar vai apresentar os inversores SolarEdge, que prometem aumentar o rendimento da geração de energia mesmo quando existe um sombreamento em determinada área das placas solares.

"Hoje, se um único painel fica em área de sombra ou é coberto por folhas, todo o sistema perde em eficiência. Nós vamos apresentar um produto que isola cada painel de forma independente. Assim, a rede não perde eficiência e produz mais energia", explicou o diretor da Vitória Solar, Carlos Henrique Veloso de Carvalho.

"Esse sistema é um pouco mais caro, mas compensa muito ao logo do tempo. É uma tecnologia israelense que já foi testada em diversos países e que vem se expandindo muito. Com isso, a tendência é que haja uma redução de preço futuramente", acrescentou.

A Viferro é outra empresa que vai apresentar novidades. De acordo com o gerente comercial da empresa, Bruno Denarde Nougueira, o detector multigás com conexão bluetooth para smartphone é um produto que não tem concorrentes no mercado.

De acordo com a empresa, o GX-3E Pro é o menor detector de cinco gases do mundo, pesando apenas 120g e cabendo na palma da mão. O aparelho monitora os gases existentes em espaços confinados: LEL – que se refere ao Limite Inferior de Explosividade; o nível de oxigênio, de gás carbônico, sulfeto de hidrogênio e um quinto canal que pode ser acionado para gases tóxicos.

A Petrobras, que tem forte atuação no Estado, apresentará quatro sistemas robóticos desenvolvidos pela companhia em parceria com instituições de pesquisa e parceiros. Estes sistemas agilizam atividades de manutenção e inspeção, e ao mesmo tempo reduzem a exposição de trabalhadores a riscos.

"A grande estrela promete ser um braço robótico totalmente articulado, originalmente concebido para a realização de soldagem. Esse sistema permite realizar a atividade de soldagem em locais de difícil acesso, com maior eficiência. Durante a feira, será feita demonstração de alguns movimentos realizados pelo robô", informou a empresa por meio de nota.

Já a ArcelorMittal apresentará o Magnelis, um revestimento de aço com ampla resistência à corrosão. De acordo com a empresa, o produto oferece uma proteção de bordas não revestidas, o que propicia maior economia e redução do tempo de produção das peças.

Mais de 150 expositores vão participar da Mec Show neste ano. O evento começa nesta terça-feira (06) e vai até quinta-feira (08), no Pavilhão de Carapina, Serra, das 15h às 21h. A expectativa é que a feira movimente mais de R$ 24 milhões, com a participação de cerca de 13 mil visitantes.

SAIBA MAIS

Painel solar

Vai ser apresentado pela Vitória Solar. Promete aumentar a eficiência dos sistemas de geração de energia solar isolando cada painel de forma independente.

Detector multigás

Produto apresentado pela Viferro garante ser o menor detector de cinco gases do mundo, pesando apenas 120g e cabendo na palma da mão.

Braço robótico

A Petrobras vai mostrar um braço robótico totalmente articulado.O sistema permite realizar a atividade de soldagem em locais de difícil acesso e com maior eficiência.

Revestimento resistente

O Magnelis é um revestimento com ampla resistência à corrosão. Segundo a ArcelorMittal, o produto propicia maior economia e redução do tempo de produção das peças.

