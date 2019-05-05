Capixabas ensinam como ganhar até R$ 5 mil com vídeos para a internet

Thiago Cristo produz vídeos e fornece os materiais para uma plataforma on-line de conteúdos variados Crédito: Carlos Alberto Silva

No universo da internet é possível aprender de tudo um pouco – de como cozinhar um ovo a noções de como pilotar um helicóptero. Para todos os assuntos existem os criadores de conteúdo. E alguns capixabas estão aproveitando para ganhar a vida com os vídeos publicados na internet sobre esses e outros variados assuntos – os ganhos podem girar em torno de R$ 5 mil, segundo especialistas e os próprios profissionais.

Uma das pessoas que se dedica a gravar, editar e publicar vídeos para a web é o designer Thiago Cristo, 36 anos. Ele é um dos destaques da Udemy, uma plataforma on-line que disponibiliza vídeos com aulas de música a análise financeira.

O que Thiago faz é enviar vídeos que ensinam as pessoas a editar imagens – sobretudo no Photoshop. “Em 2007, comecei a gravar alguns vídeos e levar para agências de publicidade. Depois, fui procurado por uma pessoa da Udemy que indicou que eu postasse lá os meus vídeos. Desde então tenho colocado os meus trabalhos lá”, conta.

A plataforma informa que Thiago já vendeu mais de 40 mil cursos para alunos de 72 países, mas ele prefere não dizer quanto já lucrou com os vídeos vendidos.

Além da Udemy, outras plataformas utilizadas para a publicação de vídeos são o YouTube, Facebook e o Instagram. Nessas redes sociais, os ganhos dos produtores variam de acordo com o número de visualizações, o engajamento dos espectadores e os patrocínios que podem ser pagos pelos anunciantes.

Segundo CleberFelipe Alves da Silva, instrutor do curso de Criação e Edição de Vídeos do Senac, os ganhos podem ir de R$ 100 – para quem está começando, mas já tem um bom número de visualizações – a R$ 5 mil, para quem já tem um grande número de seguidores.

O youtuber Mike Sant’ana destaca que os ganhos não têm um teto limitado. “O interessante desse trabalho é que a renda nunca vem de um lugar só. É como se fôssemos uma empresa com diversos produtos e cada produto é uma forma de aumentar a renda. O X da questão é como transformar a minha imagem e o meu conteúdo em algo rentável”, comenta.

O canal de Mike é o General Nerd, que conta com mais de 185 mil inscritos no YouTube e trata de assuntos da cultura pop, filmes, séries e outros temas. “No começo, as pessoas olhavam meio desconfiadas quando eu falava que era youtuber. Alguns perguntavam se eu não tinha um trabalho de verdade”, se diverte. “Mas, para mim, esse é um trabalho de verdade. Me dedico muito”, acrescenta o publicitário de formação, mas que não atua mais nesta área.

DICAS

Para quem está começando, algumas dicas podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Para CleberFelipe, a principal orientação é gravar um teste. “Tem que colocar a cara. Hoje em dia, tem gente produzindo vários conteúdos que, aparentemente, não têm muito valor, mas quando entram no ar fazem muito sucesso. Não pode ter medo”, afirma.

Já o designer Thiago Cristo sugere que antes a pessoa identifique uma área pela qual tem interesse e domínio. “Independentemente da área, sempre vai ter uma pessoa em busca de uma informação. Se você domina um assunto e tem informações interessantes sobre algum tema, você vai conseguir encontrar os interessados e fazer sucesso”, avalia.

Mike Sant’ana diz ainda que é preciso ter paciência para ter sucesso nesse meio. “Tenha paciência e perseverança, porque esse é um mercado muito concorrido. Mas se a pessoa der o sangue, suor e lágrimas, ela consegue o resultado”, conclui.

"SAÍ DO EMPREGO PARA ME DEDICAR AO CANAL"

Ter um emprego formal já não faz parte do dia a dia de Juliana Cirqueira, 29 anos. Ex-professora da rede municipal de Vitória, Ju, como é conhecida, saiu do emprego para se dedicar exclusivamente ao canal Nuvem Literária, que dá dicas de literatura.

“Saí no começo de 2016, quando percebi que já estava com um acúmulo de funções muito grande e não conseguia mais conciliar as duas coisas de maneira saudável. Naquele momento optei por continuar com o meu trabalho na internet, no qual eu me sentia mais realizada”, conta.

Ex-professora, Ju Cirqueira investiu na produção on-line Crédito: Acervo Pessoal

O canal foi criado em 2013, inicialmente como um blog. “Fiquei tão encantada com a produção que decidi criar o meu espaço. Logo depois, acabou virando também um canal no YouTube”, lembra Ju.

Sem revelar os ganhos, Ju Cirqueira conta que trabalha com publieditoriais – divulgações nas quais cede um espaço no canal, redes ou blog para comentar as opiniões sobre determinado livro ou produto.

“Outra fonte de renda é um clube de leitura que lancei há aproximadamente seis meses, através de uma plataforma digital interativa na qual ofereço um serviço de conteúdos por assinatura. Também consigo renda das comissões de vendas de produtos on-line e participação em eventos”, diz.

Por fim, a influenciadora digital também deixa uma dica para quem está começando. “Não espere estar tudo perfeito para começar. Simplesmente faça”, destaca.

CURSOS AJUDAM QUEM QUER COMEÇAR A GRAVAR CONTEÚDOS

Fabio: técnicas de gravação para as aulas de jiu-jítsu Crédito: Acervo pessoal

Muitas vezes, quem pretende começar a criar conteúdos para a internet tem apenas um computador, um smartphone e uma ideia. Isso pode ser o suficiente para iniciar a atividade, mas alguns cursos ajudam a desenvolver as habilidades dos interessados.

Para o diretor-executivo da WIS Educação, Léo Carraretto, cada vez mais as pessoas estão se comunicando por meio de vídeos – seja por ligações, seja para expor ideias em ambientes virtuais.

“As pessoas têm muito interesse em saber como se portar no vídeo – como falar bem, como fazer o melhor corte, como editar uma gravação. E o curso foca nessas questões, além de abordar assuntos como roteiros para vídeos e dicas para como se destacar nas buscas do YouTube”, explica.

De acordo com o executivo, a maior procura é do público infanto-juvenil. No entanto, empresários e consultores presentes no mercado também têm se interessado pelo curso para saber como se portar durante os vídeos.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Vitória também oferece um curso voltado para quem quer se tornar um produtor de conteúdos para a web. O instrutor CleberFelipe Alves da Silva destaca algumas dicas para os interessados no assunto.

“É preciso pensar no ambiente em que o vídeo será gravado. O espaço interno, dentro de casa por exemplo, é interessante porque é mais fácil controlar o som e a iluminação”, explica.

“Depois de gravar, vai ser necessário editar o vídeo. Existem tanto programas pagos quanto gratuitos para este fim – aí vai depender do interesse e da disposição que cada um tem em investir no ramo”, acrescenta.

“Por fim, basta publicar. O YouTube, por exemplo, dá a opção de deixar o vídeo totalmente aberto, abrir para algumas pessoas, ou deixar visível só para quem criou. Assim fica mais fácil ver os erros e acertos”, conclui Cleber.

Uma das pessoas que fez o curso da WIS Educação é o instrutor de jiu-jitsu Fabio Paganotti, 32 anos. Hoje, ele mora em Estocolmo, na Suécia. Fabio fez o curso enquanto morava em Vitória e pretende aplicar o que aprendeu no curso como complemento na sua profissão.

“Achei sensacional. Eu só sabia o básico e ampliei bastante o meu conhecimento sobre o assunto. Comecei a fazer uns vídeos e passei a entender como funciona o YouTube. Com isso, o que era diversão foi ficando mais profissional”, conta.

Agora, Fabio quer relacionar o jiu-jitsu com os vídeos para a internet. “Vou montar um recurso para os meus clientes, que vão poder rever as aulas que fizeram. Para mim, isso vai ser tão importante quanto as demais redes sociais”, comenta o instrutor.

SAIBA MAIS

SENAC

Criação e Edição de Vídeos

O curso tem duração de 12 horas e dá dicas de softwares que podem ser utilizados para a captura de imagem e edição de vídeos.

WIS EDUCAÇÃO

Criação e Edição para YouTube

Destinado a quem quer se tornar um criador de conteúdo, ou para quem quer se aperfeiçoar na atividade. Na última fase, o aluno vê como pode ter lucro com os vídeos.

UDEMY

Montagem de estúdio