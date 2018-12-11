Caminhoneiros planejam fechar rodovias no ES

Greve dos caminhoneiros de maio de 2018: paralisação na BR 262, em Viana Crédito: Internauta Bruno Grassi

Caminhoneiros do Espírito Santo planejam fechar rodovias no Estado nesta terça-feira (11). Os motoristas seguem a onda de manifestações que ocorreram nesta segunda-feira (10) no Rio de Janeiro e em São Paulo, interditando algumas das principais vias dos Estados. O ato ocorre em protesto à liminar que suspende a fiscalização do cumprimento da tabela do frete.

Segundo Ubirajara Nobre, mais conhecido como Bira, porta-voz da categoria no Estado, a decisão de protesto já foi tomada, mas ainda serão definidos os pontos de manifestação e o tempo de duração delas. Por volta da 20 horas, quando o representante conversou com o Gazeta Online, afirmou que esses detalhes ainda estão sendo discutidos em uma reunião extraordinária da categoria que acontecia naquele momento.

"Queremos mostrar nossa insatisfação com relação a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que concedeu na semana passada uma liminar impedindo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multar as empresas de transportes que não estiverem seguindo o preço mínimo do frete", contou Bira.

O tabelamento do frete os caminhoneiros entrou em vigor em junho, após dez dias de greve dos caminhoneiros que parou no país. Naquele momento, o preço fixo foi uma das principais reivindicações da categoria junto a redução do preço do diesel.

NO PAÍS

No Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (10), a manifestação dos caminhoneiros interditou parcialmente a rodovia Presidente Dutra (BR 116), uma das principais vias do Estado. A movimentação começou por volta das 5h30 no KM 574 da via. No Estado carioca, ocorreram bloqueios em pelo menos mais três pontos, mas algumas horas depois foram encerrados.

Segundo o delegado do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga (Sinditac) do Rio de Janeiro, Nelson de Carvalho Júnior, houve incidentes com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Eles teriam usado arma de choque para conter um manifestante e impedido um colega de registrar a ação em vídeo. Os agentes - e não os manifestantes - teriam bloqueado temporariamente a pista, segundo relatou.

Como reflexo da paralisação, algumas entregas de hortifrutigranjeiros não chegaram ao Rio, segundo a Associação Comercial dos Produtores e Usuários da Ceasa Grande Rio (Acegri).