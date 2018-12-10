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Rio de Janeiro

Caminhoneiros fazem protesto após decisão de Fux contra tabela do frete

Manifestação ocorre na Rodovia Dutra, na cidade de Barra Mansa e provoca lentidão de 4km; durante a madrugada, houve protestos no Porto de Santos

Publicado em 10 de Dezembro de 2018 às 13:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2018 às 13:06
Ministro Luiz Fux Crédito: Divulgação
Após uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux proibir a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multar os transportadores que não seguirem a tabela de fretes, caminhoneiros fazem protestos na Rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Barra Mansa, no sul do Estado do Rio de Janeiro.
O protesto causa congestionamento entre os quilômetros 279 e 275, no sentido da capital fluminense. De acordo com a CCR, os motoristas não deixam passar caminhões e carretas, mas liberam o tráfego para veículos leves e ônibus. O tráfego flui apenas pela faixa da esquerda.
Mais cedo, foi registrado também protesto em Pindamonhangaba. Segundo a CCR, que administra a Dutra, não há mais foco de protesto.
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Na última quinta-feira (6), uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a principal reivindicação dos caminhoneiros durante a paralisação, o cumprimento da tabela de preços mínimos dos fretes. A decisão é liminar e a proibição vigora até que o plenário do Supremo analise o caso. O ação contra as multas foi movida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).
Já durante a madrugada, um grupo de caminhoneiros ocupou a rotatória da Avenida Augusto Barata, que dá acesso ao Porto de Santos. Os motoristas começaram a parar nos acessos aos terminais portuários e os caminhoneiros que chegavam com cargas eram abordados e convidados a aderir à manifestação, deixando de acessar os terminais de descarga.
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De acordo com a PM, a mobilização seguia pacífica no início da manhã. O número de caminhoneiros parados não foi estimado pela polícia, mas a administradora do Porto de Santos informou que o grupo tinha entre 15 e 20 pessoas. Segundo a empresa, a manifestação teve início por volta das 03h30 e terminou às 07h20. O local já foi liberado e o tráfego flui normalmente na região.
RELEMBRE
No dia 21 de maio, teve início um dos movimentos populares de maior repercussão nos últimos anos no País. Insatisfeitos com a alta nos preços do óleo diesel, que passaram a variar diariamente com uma mudança na política de reajuste de preços da Petrobrás, caminhoneiros deflagraram manifestações por todo Brasil.
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Com estradas paralisadas, houve uma grave crise de desabastecimento nas cidades, impactos no setor produtivo e os efeitos da greve dos caminhoneiros são sentidos até os hoje na economia.

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