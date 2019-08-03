Caminhoneiros e governo voltam a se reunir na próxima semana

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 00:10
- Atualizado há 6 anos
O Ministério da Infraestrutura informou, por meio da assessoria de imprensa, que as reuniões entre representantes da pasta e dos caminhoneiros para discutir a tabela de frete mínimo terão continuidade na próxima semana. "Qualquer definição sobre a tabela será fruto da rodada de reuniões junto a caminhoneiros autônomos, embarcadores e transportadores, que vêm acontecendo desde a última semana", diz a nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pela assessoria da pasta.
Depois de suspender a tabela de preços mínimos de fretes rodoviários da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que gerou protesto dos caminhoneiros, o governo reiniciou negociações com a categoria para rever a tabela. Na semana passada, após se reunir com o setor, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que a ideia é revisar os custos mínimos do frete a cada seis meses e fechar acordos coletivos anualmente.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o