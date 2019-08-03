Home
>
Economia (BR)
>
Caminhoneiros e governo voltam a se reunir na próxima semana

Caminhoneiros e governo voltam a se reunir na próxima semana

Depois de suspender a tabela de preços mínimos de fretes rodoviários da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que gerou protesto dos caminhoneiros, o governo reiniciou negociações com a categoria para rever a tabela

Agência Estado

Publicado em 3 de agosto de 2019 às 00:10

 - Atualizado há 6 anos

Caminhoneiros e representantes do governo voltam a se reunir na próxima semana Crédito: Secundo Rezende/Zoom Filmes

O Ministério da Infraestrutura informou, por meio da assessoria de imprensa, que as reuniões entre representantes da pasta e dos caminhoneiros para discutir a tabela de frete mínimo terão continuidade na próxima semana. "Qualquer definição sobre a tabela será fruto da rodada de reuniões junto a caminhoneiros autônomos, embarcadores e transportadores, que vêm acontecendo desde a última semana", diz a nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pela assessoria da pasta.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

> Após negociações, caminhoneiros dizem estar otimistas com acordo

Depois de suspender a tabela de preços mínimos de fretes rodoviários da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que gerou protesto dos caminhoneiros, o governo reiniciou negociações com a categoria para rever a tabela. Na semana passada, após se reunir com o setor, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que a ideia é revisar os custos mínimos do frete a cada seis meses e fechar acordos coletivos anualmente.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais