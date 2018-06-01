Caminhoneiros capixabas não vão a protesto: 'Estamos desgastados'

Data: 29/05/2018 - ES - Viana - Manifestação de caminhoneiros na BR 101, em Viana Crédito: Vitor Jubini

Uma manifestação dos caminhoneiros está sendo organizada para acontecer neste domingo (3) no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). No entanto, o porta-voz da categoria no Espírito Santo, Bira Nobre, informou que os motoristas capixabas não vão participar do protesto pois estão desgastados depois dos 10 dias de greve. Já em relação a uma paralisação na próxima segunda-feira (4), os caminhoneiros do Estado também não vão aderir ao movimento.

Nobre explicou que antes mesmo de acontecer a liberação de todos os pontos de bloqueio na última quarta-feira (30), os líderes do movimento em Brasília já orientavam os caminhoneiros a seguirem viagem à capital do país. Dessa forma, ele acredita que apenas os motoristas que estiverem no percurso podem comparecer ao ato.

Em nível de Brasil tem muita gente revoltada. Hoje eu recebi áudios e mensagens de várias pessoas falando que o desconto que o governo deu de R$ 0,46 no diesel vai ser retirado da saúde, educação e segurança das estradas. Eu acredito que depois de tudo isso que passamos não adianta fazer mais nada. Vamos ter que decidir nas urnas mesmo, explicou.

Ainda segundo Bira, a categoria capixaba está desgastada fisicamente, emocionalmente e materialmente. Aqui no Estado os motoristas não vão participar. Talvez eu vá, mas se eu for, vou de avião ou de ônibus ou de carona com alguém. Nós não vamos simplesmente para esse ato não. Sair daqui para ir até lá em uma viagem de ida e volta não fica menos de R$ 3 mil.

Em relação a uma paralisação que pode acontecer de domingo (3) para segunda-feira (4), Nobre alertou que esse movimento não vai acontecer no Espírito Santo. Os caminhoneiros estão em reunião para ver essa paralisação em outros estados, explicou.

PRF NÃO CONFIRMA ATOS NO ESPÍRITO SANTO

Mensagens informando novas manifestações nos pontos que ficaram bloqueados durante a greve dos caminhoneiros no Espírito Santo têm circulado nas redes sociais. No entanto, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Wyllis Lyra, esclareceu que por enquanto não há nenhuma mobilização confirmada.