Câmara aprova em segundo turno texto-base da reforma da Previdência

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 22:43
- Atualizado há 6 anos
A Câmara dos Deputados votou, na madrugada desta quarta-feira (7), o texto-base da reforma da Previdência. Foram 370 votos a favor e 124 contra no 2º turno de tramitação do projeto que altera as regras de aposentadoria.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acredita que será possível encaminhar o texto da reforma da Previdência ao Senado nesta quinta-feira (8), após a Casa votar e analisar todos os oito destaques previstos para o dia.
Para concluir a votação em segundo turno, portanto, e encaminhar o texto ao Senado, os deputados ainda precisam analisar essas matérias apresentadas pelos partidos para tentar retirar pontos específicos da proposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), marcou sessão para às 9h, com início da ordem do dia às 11h.
Em julho, a Câmara já havia aprovado a reforma em primeiro turno por 379 votos a 131. Por ser emenda à Constituição, o texto precisava ser submetido ao segundo turno de votação para, se aprovado, ser enviado ao Senado.
O QUE PODE MUDAR
