Mudanças

Câmara aprova atualização da tabela do Imposto de Renda de 2025

Projeto garante isenção para quem ganha até dois salários mínimos e substitui medida provisória com mesmo conteúdo, que não foi votada pelo Congresso

O relatório deveria ser votado pelo colegiado nesta semana, mas o relator disse a interlocutores que pode não apresentar o seu texto final agora, devido ao mal-estar no Congresso com o governo.>

As mudanças foram feitas na base da tabela, apenas nas duas primeiras faixas. Com isso, quem ganha até dois salários mínimos por mês volta a ser isento.>

A base de cálculo da primeira faixa salarial mensal, que recebe alíquota zero, passa de até R$ 2.259,20 para até R$ 2.428,80 -uma correção de 7,5%. A iniciativa isenta os contribuintes com renda mensal de até R$ 3.036 (equivalente a dois mínimos) porque se soma ao desconto simplificado de R$ 607,20.>

O salário mínimo de R$ 1.518 já estava em vigor desde o começo do ano, mas a tabela ainda não tinha sido reajustada devido à demora da aprovação do Orçamento de 2025, que foi sancionado por Lula no início de abril, abrindo caminho para a correção.>

Com as mudanças, mais pessoas de menor renda deixam de pagar imposto. Mas, como a tabela do Imposto de Renda é aplicada a todos os salários, todos são beneficiados. Mesmo que a pessoa receba mais que a última faixa, por exemplo, as cobranças são escalonadas e aplicadas a cada intervalo salarial do contribuinte.>