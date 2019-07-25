Faça as contas

Calculadora mostra se vale a pena sacar FGTS

Liberação de parte do fundo vai injetar meio bilhão de reais na economia capixaba

Mikaella Campos Editora do Núcleo de Reportagens / [email protected]

Publicado em 25 de julho de 2019 às 02:02 - Atualizado há 6 anos

Bolsonaro e Paulo Guedes assinaram medida provisória que muda regras de saque do FGTS Crédito: Daniel Marenco/Agência O Globo

A liberação de parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve injetar somente neste ano aproximadamente meio bilhão de reais na economia do Espírito Santo. Use a calculadora abaixo para saber se vale a pena sacar o FGTS.

Todos os trabalhadores com contas ativas e inativas poderão resgatar agora em 2019 até R$ 500, independente de quanto têm depositado na sua conta do fundo. Os pagamentos vão começar em setembro e vão até março de 2020.

Já a partir do ano que vem os cotistas poderão optar pelo saque-aniversário, que vai liberar de 5% até 50% da poupança compulsória mais uma parcela adicional que pode chegar a R$ 2,9 mil. O cronograma ainda será definido pela Caixa. Porém, a partir de 2021, os saques poderão ser feitos do primeiro dia útil do mês de aniversário do cotista, e ficarão disponíveis por três meses.

Com ajuda do economista Eduardo Araújo construímos uma calculadora para você comparar, se a partir do ano que vem, vale a pena adotar o novo sistema.A ferramenta mostra quanto o trabalhador pode acumular no fundo e quanto consegue guardar se aplicar o dinheiro no Tesouro Direto. Apelidado de “Saque Certo”, o programa do governo federal foi anunciado ontem durante cerimônia de assinatura da Medida Provisória pelo presidente Jair Bolsonaro.

COMPARE O SALDO

(Se você estiver usando a calculadora no celular, dê dois cliques para digitar os valores solicitados)

O governo promete aplicar na economia brasileira R$ 42 bilhões, sendo R$ 28 bilhões do FGTS neste ano mais R$ 2 bilhões do PIS/Pasep – que também teve o resgate autorizado. Outros R$ 12 bilhões serão movimentados a partir do ano que vem com o início da modalidade de saque-aniversário do FGTS.

No Espírito Santo as mudanças devem beneficiar os mais de 716 mil trabalhadores que atuam hoje de carteira assinada, segundo dados do Caged. Outras 187 mil pessoas que pediram demissão do trabalho ou foram dispensadas por justa causa entre 2016 e maio deste ano também terão oportunidade de ter acesso a um percentual do recurso que ficou preso na conta vinculada, que está inativa.

Saque-aniversário

Na modalidade saque-aniversário que começa a valer em 2020, quem tiver saldos maiores terá direito a sacar um percentual menor do que tem depositado.

Os percentuais e as parcelas adicionais vão variar de 50% a 5%, conforme sete faixas de saldo, de R$ 500 a acima de R$ 20 mil. Quem tiver até R$ 500, poderá sacar 50% do valor. Quem tiver acima de R$ 20 mil, poderá retirar 5% (confira na tabela abaixo).

Pelas regras, os trabalhadores que escolherem a migração para o “saque-aniversário” terão que esperar pelo menos dois anos para voltar ao modelo atual.

Quem optar por sacar anualmente um porcentual do fundo no mês de aniversário não poderá mais receber os recursos em caso de demissão sem justa causa. Os interessados em migrar para esta modalidade terão que comunicar a Caixa a partir de outubro. O trabalhador continua tendo direito à multa de 40% em caso de demissão sem justa causa.

“As demais hipóteses de saque, como as relacionadas à aquisição de casa própria, a doenças graves, à aposentadoria e ao falecimento, não foram alteradas”, acrescentou a pasta.

De acordo com o Ministério da Economia, as medidas têm potencial para gerar, em dez anos, 3 milhões de empregos e aumentar o Produto Interno Bruto per capita em 2,5 pontos percentuais. Na visão do economista Claudio Considera do IBRE/FGV, neste ano, a economia vai crescer 0,2 ponto percentual, além dos 0,8% previstos pelo mercado. (Com as agências O Globo e Estado)

ENTENDA AS MUDANÇAS

Quem terá direito

Todos os trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS.

Saque imediato de até R$ 500 neste ano

O governo vai limitar o resgate até R$ 500 por conta de FGTS. Quem tiver menos que isso poderá resgatar todo o saldo.

Cronograma de resgate

O calendário de saques vai começar em agosto deste ano e vai até março de 2020. Cerca de R$ 28 bilhões serão liberados pelo governo.

Como será o pagamento

O saque imediato será facilitado para quem tem conta poupança da Caixa. O valor será depositado de forma automática na conta do cotista. Se ele não quiser resgatar, poderá comunicar o desinteresse ao banco. Quem não possui conta na Caixa deverá seguir o cronograma que será divulgado pelo banco. Para quem possui Cartão Cidadão, o saque pode ser feito no caixa automático. Os saques inferiores a R$ 100,00 poderão ser realizados em casas lotéricas.

O saque-aniversário no ano que vem

O saque anual começa a partir do ano que vem e vai ter um limite percentual mais uma parcela adicional de acordo com o valor que a pessoa tem no fundo (confira tabela ao lado). O cronograma ainda será definido pela Caixa.

O saque-aniversário é opcional

O resgate será opcional. Quem quiser poderá permanecer na modalidade atual. Porém, se o trabalhador escolher pelo saque anual do FGTS, ele não poderá resgatar o dinheiro do Fundo de Garantia quando for demitido.

Desistência em dois anos

Se optar pelo saque anual, o trabalhador poderá voltar atrás, mas haverá uma carência de 25 meses para isso.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta