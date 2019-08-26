Passando a limpo

Caixa tem 0800 para dizer quanto trabalhador pode sacar do FGTS

Para saber valor e data do saque, trabalhador deve informar o número do CPF e a data de nascimento (dia e mês)

Publicado em 23 de agosto de 2019 às 09:06 - Atualizado há 6 anos

Consulta também pode ser feita pelo aplicativo FGTS Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

É verdade que a Caixa Econômica Federal disponibilizou um telefone 0800 para que os trabalhadores tenham informações sobre o saque das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O número é o 0800-724-2019 e tem sido compartilhado nas redes sociais e também em grupos de Whatsapp.

Ao ligar para este telefone a pessoa ouve uma gravação da Caixa dizendo que o número é exclusivo para informações sobre o saque do FGTS referente à Medida Provisória 889/2019 - que permite que o trabalhador retire até R$ 500 de cada conta que possuir.

Na ligação é explicado que quem tem conta poupança na Caixa a transferência dos valores será automática - já quem é correntista da Caixa tem até domingo para antecipar o saque do FGTS. Na sequência, a gravação explica que para mais informações a pessoa pode acessar o site da Caixa (www.caixa.gov.br), o aplicativo do FGTS, ou teclar "2" para continuar tendo mais informações.

O próximo passo é escolher informar o número do CPF (opção 1), ou o Número de Identificação Social (NIS, que é a opção 2). Passada esta etapa, a gravação solicita o dia e mês de aniversário do trabalhador (sem o ano).

Ao digitar todas as informações, a gravação informa o número de contas localizadas, o valor disponível para saque e a data que o o dinheiro poderá ser retirado.

Procurada, a assessoria de imprensa da Caixa ratificou que o 0800-724-2019 é exclusivo para informações referentes à MP 889. Foi informado também que há um outro número, o 0800-726-0207 que pode ser utilizado para que o trabalhador tire quaisquer dúvidas sobre o FGTS. É importante destacar que esses são os dois telefones oficiais para contato com a Caixa sobre o Fundo de Garantia.





Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta