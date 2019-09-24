Home
Caixa libera nesta sexta-feira novo lote de saques do FGTS

Pagamento dos recursos nesta semana ocorre para correntistas da Caixa que fizeram aniversário entre maio e agosto

Imagem de perfil de Caique Verli

Caique Verli

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2019 às 08:39

 - Atualizado há 6 anos

Agências da Caixa Econômica estão funcionando neste sábado (14) para saque do FGTS Crédito: Ricardo Medeiros

A partir do dia 27 de setembro, trabalhadores que fazem aniversário entre maio e agosto e possuam conta-poupança na Caixa também poderão sacar os valores do FGTS.

Para quem não é correntista, os saques começarão no dia 18 de outubro. Já as pessoas que optarem por não fazer a retirada no período de liberação terão até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.

A Caixa Econômica Federal informou que abrirá as agências duas horas mais cedo no primeiro dia de saques de cada calendário de aniversário do trabalhador e abrirá aos sábados que caem no dia seguinte à primeira data de cada calendário.


CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE

