Caixa libera nesta sexta-feira novo lote de saques do FGTS

Publicado em 24 de setembro de 2019 às 08:39
- Atualizado há 6 anos
A partir do dia 27 de setembro, trabalhadores que fazem aniversário entre maio e agosto e possuam conta-poupança na Caixa também poderão sacar os valores do FGTS.
Para quem não é correntista, os saques começarão no dia 18 de outubro. Já as pessoas que optarem por não fazer a retirada no período de liberação terão até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque.
A Caixa Econômica Federal informou que abrirá as agências duas horas mais cedo no primeiro dia de saques de cada calendário de aniversário do trabalhador e abrirá aos sábados que caem no dia seguinte à primeira data de cada calendário.
CONFIRA O CALENDÁRIO DE SAQUE
