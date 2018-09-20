Caixa libera consulta sobre PIS por assistente de voz

Recurso está liberado somente para smartphones do sistema Android
Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 20:15

Assistente de voz de telefone celular pode ser usado para consultar o calendário de pagamento e tirar dúvidas sobre o PIS Crédito: Divulgação | Caixa
Os trabalhadores com saldo no Programa de Integração Social (PIS) podem usar o assistente de voz de telefone celular para consultarem o calendário de pagamento e tirar dúvidas sobre o benefício. A Caixa Econômica Federal liberou o recurso para smartphones do sistema Android.
Para fazer a consulta, basta o correntista abrir o assistente de voz do Google no smartphone e falar OK, Google. Em seguida, o usuário pode entrar em contato com o banco ao pronunciar a frase falar com a Caixa. A partir daí, basta fazer perguntas para ser atendido pela plataforma de inteligência artificial e tirar as dúvidas.
Atualmente, qualquer usuário pode consultar resultados de loteria e taxas de câmbio por meio do assistente de voz da Caixa. O banco pretende ampliar o serviço de inteligência artificial até o fim do ano.
