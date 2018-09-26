Caixa estende horário de atendimento para saques das cotas do PIS

A Caixa Econômica Federal estendeu o horário de atendimento em suas agências nesta quinta e nesta sexta-feira, 27 e 28 de setembro, últimos dois dias para o saque das cotas dopor pessoas que trabalharam formalmente de 1971 a 1988 e têm menos de 60 anos. As agências do banco  que paga somente as cotas do PIS a trabalhadores da iniciativa privada  serão abertas duas horas mais cedo, à exceção das regiões em que esse horário não for a melhor condição de atendimento aos clientes. Nesses casos, a decisão ficará a cargo de cada superintendência local.