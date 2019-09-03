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Recursos

Caixa começa a pagar cota do PIS para quem tem mais de 59 anos

Cotistas já podem sacar recursos nas agencias do banco ou em correspondentes bancários
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

03 set 2019 às 08:33

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 08:33

Governo divulgou hoje o calendário de pagamento do PIS/Pasep Crédito: Divulgação/Caixa
A Caixa iniciou o pagamento de cotas do PIS para quem tem mais de até 59 anos. Diferente dos saques anteriores, não há prazo final para a retirada do dinheiro. Essa novidade atende à Medida Provisória 889/2019, assinada pelo Governo Federal, que disponibilizará a qualquer titular da conta individual dos participantes do PIS/PASEP o saque integral do seu saldo, de acordo com o calendário.
> Caixa tem 0800 para dizer quanto trabalhador pode sacar do FGTS
Com abertura dessa nova fase de pagamento, agora todos os participantes cadastrados no PIS até 04 de outubro de 1988 que possuam saldo poderão sacar. Até o momento, a CAIXA já pagou R$ 269 milhões para 428 mil trabalhadores. O banco liberou R$ 18,3 bilhões das cotas do PIS a 10,4 milhões de trabalhadores, que podem sacar os valores a qualquer tempo.
> Caixa abrirá aos sábados para saque do FGTS 
Como sacar
Os saques de até R$ 3 mil podem ser feitos com o Cartão do Cidadão e a Senha Cidadão nos terminais de Autoatendimento, lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui, com documento de identificação oficial com foto.
Os valores acima de R$ 3 mil e por cotistas que não possuem Cartão do Cidadão e Senha devem ser sacados nas agências, mediante apresentação de documento oficial de identificação com foto.
O beneficiário legal, na condição de herdeiro, pode comparecer a qualquer agência portando documento oficial de identificação com foto e outro que comprove sua condição de sucessor para realizar o saque.
> Mais de 170 mil capixabas poderão receber o PIS/Pasep
Em outros casos, o representante legal do cotista pode retirar o saldo mediante procuração particular, com firma reconhecida, ou por instrumento público que contenha outorga de poderes para solicitação e saque das cotas.
Para atender aos trabalhadores com direito a cotas do PIS, a CAIXA disponibilizou um site exclusivo www.caixa.gov.br/cotaspis onde é possível consultar o direito às cotas, além de valores, calendário de pagamento, locais para o saque e documentação necessária.
O cotista também pode acessar as informações pelo aplicativo CAIXA Trabalhador e nos terminais de Autoatendimento, por meio do Cartão e Senha do Cidadão.
A CAIXA alerta que não envia links e não solicita confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou Whatsapp. Os canais oficiais do banco são as únicas fontes seguras de informação ao trabalhador.

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