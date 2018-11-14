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Recurso suplementar

Caixa aprova R$ 500 mi para Minha Casa Minha Vida

Recursos serão direcionados para a faixa 1,5 que enquadra pessoas que ganham até R$ 2,6 mil; informação foi dada pelo presidente da instituição, Nelson Souza

Publicado em 14 de Novembro de 2018 às 17:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2018 às 17:46
Casas do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, no Residencial Rio Doce e Barra do Cacau, não são entregues à população e são consumidas pelo mato, em Linhares Crédito: Fernando Madeira
O presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Souza, informou que o Conselho Curador aprovou nesta terça-feira (13) uma suplementação de R$ 500 milhões de recursos não onerosos, ou subsidiados, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos serão direcionados à faixa 1,5, onde se enquadram famílias com renda de até R$ 2.600,00 por mês. Essa linha estava prestes a ser fechada por falta de recursos para o programa.
Não vai faltar recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, disse o presidente da Caixa.
De acordo com técnicos do banco presentes à coletiva de imprensa para divulgação do balanço do terceiro trimestre, os recursos devem chegar à Caixa na semana que vem para serem distribuídos aos Estados. Até agora, o programa Minha Casa Minha Vida já recebeu R$ 57,4 bilhões em recursos do FGTS subsidiados.
Na faixa 1,5, os financiamentos são concedidos pelo prazo de 30 anos, a juros de 5%. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) financia 90% do valor do imóvel, e o Tesouro banca os 10% restantes. Na faixa 1, a parcela bancada pelo governo é bem maior. O mutuário não paga juros. A prestação é de no máximo R$ 270,00 por mês e o financiamento dura dez anos.
No terceiro trimestre, toda a carteira de habitação da Caixa somava R$ 440,5 bilhões, 2,7% maior do que no terceiro trimestre do ano passado e 0,9% acima do segundo trimestre.
> Consumidor deve pagar R$ 17 bi em subsídios nas contas de luz em 2019

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