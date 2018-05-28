Cade investiga federação do ES por apoio à greve de caminhoneiros

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu investigação contra entidades representantes de transportadores de carga e caminhoneiros para apurar infrações à ordem econômica decorrente da greve de caminhoneiros. Entre as entidades, está a Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo (Fetac-ES).

Caminhoneiros ganham apoio de pedestres, ciclistas e motociclistas neste domingo em Viana Crédito: Vitor Jubini

Na mira do Cade, está a prática de locaute, caracterizada quando empresários de um setor contribuem, incentivam ou orientam a paralisação de seus empregados, considerada crime. A conduta concertada e recusa na venda de bens ou prestação de serviços são outras infrações investigadas.

A reportagem tentou contato, na tarde e na noite deste domingo, com a Fetac-ES, mas ninguém atendeu as ligações. Nesta segunda-feira, o presidente da federação, Edicarlos Giraldi, falou por telefone com a TV Gazeta Sul, e afirmou que a paralisação é da categoria e do transportador autônomo, que as entidades não estão tendo controle. Segundo o presidente, o jurídico já foi acionado e uma representação foi feita. Isso é uma investigação do Cade, então vários setores serão investigados, não só a gente, completou.



O processo foi aberto por iniciativa da Superintendência Geral do Cade contra entidades que têm tido forte protagonismo durante a greve dos caminhoneiros. Entre elas, está a Associação Nacional dos Transportadores de Cargas (ANTC), a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam), o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal (Sindicam-DF) e outros.

Outro aspecto que o Cade está monitorando é se há indícios de cartel no aumento de preço dos combustíveis, que ocorreu logo depois do início da greve dos caminhoneiros.

FEDERAL

A Polícia Federal também está investigando a prática de locaute. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou no sábado que a PF abriu 37 inquéritos para apurar a prática em 25 Estados, mas não deu detalhes. O governo diz ter indícios de que parcela significativa da paralisação se deva não à mobilização grevista dos motoristas, mas a pressões das empresas transportadoras e distribuidoras.

O Brasil não será refém desse egoísmo. Essa paralisação foi feita em parte com o apoio criminoso de patrões, transportadoras e distribuidoras que irão pagar por isso, afirmou o ministro.