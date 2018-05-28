Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Cade investiga federação do ES por apoio à greve de caminhoneiros
Locaute

Cade investiga federação do ES por apoio à greve de caminhoneiros

Na mira do Cade, está a prática de locaute, caracterizada quando empresários de um setor contribuem, incentivam ou orientam a paralisação de seus empregados, considerada crime

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 11:45
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu investigação contra entidades representantes de transportadores de carga e caminhoneiros para apurar infrações à ordem econômica decorrente da greve de caminhoneiros. Entre as entidades, está a Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo (Fetac-ES).
Caminhoneiros ganham apoio de pedestres, ciclistas e motociclistas neste domingo em Viana Crédito: Vitor Jubini
Na mira do Cade, está a prática de locaute, caracterizada quando empresários de um setor contribuem, incentivam ou orientam a paralisação de seus empregados, considerada crime. A conduta concertada e recusa na venda de bens ou prestação de serviços são outras infrações investigadas.
A reportagem tentou contato, na tarde e na noite deste domingo, com a Fetac-ES, mas ninguém atendeu as ligações. Nesta segunda-feira, o presidente da federação, Edicarlos Giraldi, falou por telefone com a TV Gazeta Sul, e afirmou que a paralisação é da categoria e do transportador autônomo, que as entidades não estão tendo controle. Segundo o presidente, o jurídico já foi acionado e uma representação foi feita. Isso é uma investigação do Cade, então vários setores serão investigados, não só a gente, completou.
O processo foi aberto por iniciativa da Superintendência Geral do Cade contra entidades que têm tido forte protagonismo durante a greve dos caminhoneiros. Entre elas, está a Associação Nacional dos Transportadores de Cargas (ANTC), a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam), o Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal (Sindicam-DF) e outros.
Outro aspecto que o Cade está monitorando é se há indícios de cartel no aumento de preço dos combustíveis, que ocorreu logo depois do início da greve dos caminhoneiros.
FEDERAL
A Polícia Federal também está investigando a prática de locaute. O ministro da Segurança, Raul Jungmann, afirmou no sábado que a PF abriu 37 inquéritos para apurar a prática em 25 Estados, mas não deu detalhes. O governo diz ter indícios de que parcela significativa da paralisação se deva não à mobilização grevista dos motoristas, mas a pressões das empresas transportadoras e distribuidoras.
O Brasil não será refém desse egoísmo. Essa paralisação foi feita em parte com o apoio criminoso de patrões, transportadoras e distribuidoras que irão pagar por isso, afirmou o ministro.
O ministro ainda pontuou que há empresários que dão apoio para os caminhoneiros permanecerem parados. Identificamos com a maior clareza movimento criminoso de parte dos senhores proprietários donos de grandes empresas, que não permitem, não engajam, não liberam os caminhoneiros. Pelo contrário, lhes dão apoio para permanecer paralisados, ressaltou. (Com informações da Agência Estado)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Durante a fuga, suspeito bateu o carro em outro veículo, na descida da Terceira Ponte, danificando o automóvel
Chefe do tráfico de morro em Vitória é baleado após perseguição que cruzou a 3ª Ponte
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados