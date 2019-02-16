Cade autoriza venda da distribuidora Eletrobras Amazonas Energia

O questionamento foi apresentado por uma empresa concorrente do grupo Oliveira, a Gopower & Air. A Oliveiras Energia atua com fornecimento de energia com termelétricas no Amazonas e em Roraima, e a ATEM é uma distribuidora de petróleo.

A decisão favorável poderá ser questionada por meio de recurso, que poderá ser apresentado em um prazo de até 15 dias. A Eletrobras disse que novo cronograma da transferência de controle acionário da Amazonas Energia será divulgado para finalizar processo de desestatização da distribuidora. " A Eletrobras manterá o mercado informado acerca do assunto de que trata este Comunicado ao Mercado", disse a empresa. "Com isso, a etapa de capitalização de dívida, por parte da Eletrobras, na supracitada Distribuidora está suspensa até que seja proferida a decisão definitiva pelo Cade".