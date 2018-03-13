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Campo de Roncador

Cade aprova venda de fatia da Petrobras para petroleira norueguesa

Por US$ 2,9 bilhões, a norueguesa Statoil adquiriu, sem restrições, 25% do Campo de Roncador, na Bacia de Campos; ativo desde 1999, produção do campo está em declínio

Publicado em 13 de Março de 2018 às 13:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 13:28
Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução/Web
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda de 25% de participação que a Petrobras detém no Campo de Roncador, na Bacia de Campos, para a norueguesa Statoil. A decisão foi divulgada em despacho no Diário Oficial da União (DOU) publicado nesta terça-feira, 13.
O negócio foi anunciado em dezembro passado pelo valor de US$ 2,9 bilhões. "Os investimentos futuros neste campo serão realizados na proporção 2:1, com a Statoil assumindo 25% adicionais, limitados a US$ 550 milhões, além da sua participação adquirida. A Petrobras continuará como operadora do campo, com a participação de 75%", informou comunicado da estatal brasileira.
O Campo de Roncador está ativo desde 1999, mas, de acordo com as empresas, a sua produção está em declínio e é, em média, atualmente, de 6.223.314 m³ de gás/dia e 244.525 barris de petróleo/dia, o que representa 7% da produção nacional de gás natural e 11% da produção nacional de petróleo.
Em parecer do Cade sobre o negócio, a Petrobras diz que a operação traz para a empresa a oportunidade de gerar caixa e financiar projetos prioritários no Brasil.
Já a norueguesa afirma que a aquisição se justifica pela expansão de sua presença no mercado relevante e fortalecimento dos seus planos de produção e exploração no Brasil, assim como pela possibilidade de aumentar a quantidade de óleo extraído no Roncador - "processo que envolverá o compartilhamento de conhecimentos técnicos, pessoal e tecnologia entre as empresas".
 

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