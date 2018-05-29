Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Cade apresenta nove propostas para reduzir preços dos combustíveis
Greve dos caminhoneiros

Cade apresenta nove propostas para reduzir preços dos combustíveis

Conselho defende que nem todos os problemas desse mercado são causado por condutas anticompetitivas, mas diz que existem questões ligadas ao desenho institucional que poderiam ser melhoradas

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 13:36
Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução/Web
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) elaborou nove propostas para aumentar a concorrência no comércio de combustíveis e ajudar a reduzir o preço na bomba. Elas deverão ser discutidas logo mais na Comissão Geral que será realizada no plenário da Câmara dos Deputados, numa sessão destinada a discutir o problema. O presidente do Cade, Alexandre Barreto de Souza, participará da reunião.
As propostas já estavam em estudos antes do início da greve dos caminhoneiros. Apesar de o setor de combustíveis ser o principal alvo de denúncias de prática de cartel no Brasil, defende-se que nem todos os problemas desse mercado são provocados por condutas anticompetitivas e que existem questões ligadas ao desenho institucional que poderiam ser melhoradas para aumentar o nível de rivalidade, diz nota divulgada pelo Cade.
As propostas são as seguintes:
1. Permitir que os produtores de álcool vendam diretamente aos postos.
2. Permitir a verticalização no comércio de combustíveis, ou seja, que refinaria ou uma distribuidora tenha seus próprios postos
3. Permitir a importação de combustíveis pelas distribuidoras
4. Informar aos consumidores o nome dos donos de postos, para que fique claro quem concorre com quem.
5. Melhorar a informação de órgãos de governo sobre o comércio do combustível, para detectar mais facilmente condutas anticompetitivas
6. Modificar o sistema de cobrança do ICMS, que é por substituição tributária. A avaliação é que essa prática facilita uniformização de preços.
7. Repensar a tributação do combustível, que é ad rem (valor fixo por litro) e por isso pesa proporcionalmente mais sobre o litro mais barato.
8. Permitir postos autosserviços
9. Repensar as normas sobre o uso concorrencial do espaço urbano. Por exemplo, autorizar a instalação de postos em hipermercados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Hyundai Palisade 2025
Promoções em concessionárias no ES com taxa zero e bônus de até R$ 55 mil
Imagem de destaque
Mora de aluguel? Saiba como declarar no Imposto de Renda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados