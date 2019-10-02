Operação Carne Fraca

BRF altera governança, fecha parceria com PF e se pacifica

A empresa, que discute acordo de leniência, colabora na nova fase da Operação Carne Fraca

Folha Press - No dia 27 de abril de 2018, Pedro Parente presidiu a primeira reunião do conselho de administração da BRF, a gigante das carnes dona das marcas Sadia e Perdigão. Ele havia sido eleito na véspera, numa conturbada assembleia de acionistas, para o posto antes ocupado pelo empresário Abílio Diniz.

Conforme pessoas presentes ao encontro, Parente deixou claro ali que teria duas prioridades em sua gestão: estancar os prejuízos da companhia, que operava no vermelho por causa de erros da gestão anterior, e investigar a fundo as acusações feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público contra a empresa.

Cerca de um mês e meio antes, o ex-presidente da BRF, Pedro Faria, havia sido preso no âmbito da Operação Trapaça. Faria permaneceu apenas alguns dias na cadeia, mas as investigações atingiram a empresa em cheio.

A Trapaça era um desdobramento da Operação Carne Fraca, deflagrada em março de 2017, que acusava os frigoríficos brasileiros de vender carne estragada e de pagar propina a fiscais do Ministério da Agricultura para encobrir os maus feitos.

As suspeitas de má qualidade provocaram o fechamento de diversos mercados, prejudicando as exportações de carne do país, mas nunca foram comprovadas. Já as acusações de pagamento de propina aos fiscais -uma prática conhecida por quem conhece o setor- prosperariam.

No início de maio de 2018, poucas semanas após Parente assumir a chefia da BRF, a empresa instalou um comitê independente de investigação, que envolvia apenas membros do conselho com a ajuda de oito escritórios de advocacia independentes, como o americano Miller & Chevalier e o brasileiro TozziniFreire Advogados.

Um comitê desse tipo havia sido testado com sucesso na Petrobras, envolvida na Operação Lava Jato, o maior escândalo de corrupção da história do país. Parente comandou a petroleira durante sua "reconstrução" após a crise.

Além dele, o advogado Francisco Petros, que atuou como conselheiro no comitê de auditoria da Petrobras naquela época, passou a exercer função similar na BRF.

Petros foi indicado ao cargo pelos fundos de pensão Petros e Previ, maiores acionistas individuais da BRF. Quatro meses depois, em setembro de 2018, a BRF passou a municiar sob sigilo a Polícia Federal com as informações obtidas em suas investigações internas e a discutir um acordo de leniência -uma espécie de delação premiada das empresas- com o MPF. Segundo apurou a reportagem, as negociações ainda estão em curso.

Em outubro de 2018, a PF indiciou Diniz, Faria e outras 41 pessoas investigadas desde a Trapaça. Simultaneamente, a BRF afastou preventivamente os funcionários envolvidos que ainda estavam na empresa -no primeiro sinal público de que agia em conjunto com as autoridades.

A parceria entre BRF, PF e MPF culminou nesta terça-feira (1º) na Operação Romanos, que investiga 60 fiscais agropecuários por receber cerca de R$ 19 milhões em propina.

O mercado financeiro aprovou a cooperação da empresa e as autoridades, porque as ações da empresa, que chegaram a cair 1,8% no começo do pregão, fecharam o dia com uma perda mínima, de 0,57%.

Na coletiva de imprensa, os delegados da PF agradeceram a colaboração "espontânea" de uma empresa -sem citar nominalmente a BRF- e admitiram que a parceria só foi possível graças a uma mudança na gestão administrativa.

Pessoas próximas ao comando da empresa disseram à reportagem que a chegada de Parente não mudou só o conselho mas também pacificou a companhia, que enfrentou por meses luta ferrenha entre dois grupos de acionistas.

De um lado, estavam os fundos de pensão Petros (Petrobras) e Previ (Banco do Brasil). Do outro, Abílio Diniz e o fundo Tarpon. Com apoio da Tarpon, Diniz havia assumido o conselho da BRF em abril de 2013 no lugar de Nildemar Secches, o executivo que liderou o crescimento da Perdigão e a fundiu com a Sadia.

O processo foi turbulento e deixou marcas. Diniz e os sócios da Tarpon criticavam os ex-administradores e prometiam elevar o preço da ação a R$ 100, mas não conseguiram. Acabaram promovendo mudanças que elevaram perigosamente o endividamento da empresa e provocaram prejuízos.

Em meio à crise, veio a Operação Carne Fraca, o que ampliou a insatisfação dos fundos de pensão e dos demais acionistas. Ainda na gestão de Diniz, a empresa até montou um comitê especial de resposta à crise e a fortalecer um comitê interno de auditoria, mas com poucos resultados.

Após a chegada de Parente, foram feitas alterações de governança para robustecer os controles. Do lado da gestão, a empresa também realizou mudanças, mas ainda não recuperou sua rentabilidade, e as ações seguem abaixo do desejado. Os papeis fecharam nesta terça a R$ 37,99.

MUDANÇAS E COLABORAÇÃO COM A PF

- 17/03/2017: Polícia Federal deflagra a primeira fase da Operação Carne Fraca, acusando os frigoríficos de subornarem fiscais e questionando a qualidade da carne brasileira. JBS e BRF foram os principais alvos;

- Junho de 2017: BRF cria uma comitê de auditoria interno para acompanhar as investigações;

- 31/08/2017: Com a companhia no vermelho, executivo Pedro Faria avisa que deixará de ser o CEO. Faria havia conquistado o cargo com apoio do fundo Tarpon e do empresário Abilio Diniz;

- 31/12/2018: Pedro Faria renuncia à presidência executiva da BRF. José Aurélio Drummond, também com aval do grupo de Diniz, assume a função. Os fundos Petros e Previ, principais acionistas da companhia, continuam insatisfeitos;

- 5/03/2018: PF deflagra a Operação Trapaça, com foco em práticas irregulares da BRF. Pedro Faria é preso e liberado alguns dias depois;

- 23/04/2018: José Aurélio Drummond deixa a presidência-executiva da BRF;

- 27/04/2018: Pedro Parentes, ex-presidente da Petrobras, é indicado como presidente do conselho da BRF, no lugar de Abilio Diniz, que perde o assento no conselho;

- Maio de 2018: BRF cria um comitê independente de investigação, formado por membros do conselho, com auxílio de escritórios de advocacia contratados;

- 17/06/2018: Pedro Parente assume como CEO da BRF, acumulando com o cargo de presidente do conselho;

- 15/10/2018: BRF afasta os funcionários indiciados pela Polícia Federal por conta das investigações;

- 29/03/2019: Parente deixa o posto de CEO e permanece apenas como presidente do conselho. O executivo Lourival Nogueira Luz é nomeado CEO;

- 1/10/2019: PF deflagra a Operação Romanos que investiga fiscais do ministério da Agricultura com base nas provas espontaneamente pela BRF. Empresa ainda negocia acordo de leniência.

