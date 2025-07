Valores a receber

Brasileiros têm R$ 10 bilhões em 'dinheiro esquecido'; saiba resgatar

Dinheiro pode ser depositado de forma automática, caso cidadão tenha o CPF como chave Pix; entenda

Publicado em 8 de julho de 2025 às 13:56

SÃO PAULO - Os brasileiros ainda têm R$ 10,15 bilhões esquecidos no SVR (Sistema de Valores a Receber) do Banco Central, segundo dados divulgados nesta terça-feira (8) pela instituição.>

Destes, R$ 7,6 bilhões pertencem a pessoas físicas e R$ 2,6 bilhões a pessoas jurídicas. Ao todo, cerca de 43,9 milhões de brasileiros e 4,2 milhões de empresas ainda têm valores a receber. Desde o início do programa, R$ 10,7 bilhões já foram devolvidos aos beneficiários.>

Para habilitar o depósito automático e/ou saber se tem direito, o brasileiro deve acessar o site www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber, inserir seus dados pessoais e clicar em "Consultar". Caso haja algum valor, é possível solicitá-lo com senha do Gov.br prata ou ouro.>

Brasileiros ainda têm valores a receber pelo Banco Central Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

O resgate automático está disponível desde o final de junho, permitindo que pessoas físicas cuja chave Pix seja o CPF recebam os valores sem precisar fazer o pedido de forma manual. É preciso habilitar a função com uma conta Gov.br prata ou ouro e verificação em duas etapas ativada.>

Na primeira semana em que a nova função começou a valer, 169 mil pessoas ativaram a funcionalidade de resgate automático. A adesão é opcional e não se aplica a chaves Pix do tipo CNPJ.>

O crédito será feito pela instituição financeira onde o dinheiro está esquecido diretamente na conta do cidadão, que não receberá aviso do BC quando algum valor for devolvido.>

As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica aos casos de valores de contas conjuntas e para empresas, cujo regaste é feito por meio de consulta via CNPJ.>

Em 2024, foram feitas 73 milhões de consultas públicas ao SVR — sendo 48 milhões de consultas negativas e 25 milhões de consultas positivas — e 4,1 milhões de solicitações de devoluções, segundo dados do BC.>

COMO POSSO ATIVAR A SOLICITAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESGATE DE VALORES?>

Acesse o site do SVR por meio deste link

Clique em "Fazer login"

Informe CPF e senha da conta Gov.br de nível prata ou ouro, com verificação de duas etapas ativada

Você será direcionado para uma página em que poderá ativar a opção "Receber valores automaticamente" >

COMO CONSULTAR OS VALORES ESQUECIDOS?>

Vá ao site do BC neste link

Clique em "Consulte valores a receber" ou "Acesse o Sistema de Valores a Receber"

Preencha os campos com o seu CPF ou CNPJ, como data de nascimento ou abertura da empresa transcreva os caracteres e clique em "Consultar"

Caso haja valores a receber, clique em "Acessar o SVR"

Faça login com a sua conta Gov.br, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar

Acesse "Meus Valores a Receber" Leia e aceite o Termo de Ciência

Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência >

QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO?>

Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.>

O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:>

Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

Tarifas cobradas indevidamente

Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas

Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução >

COMO CONSULTAR VALORES DE PESSOAS FALECIDAS?>

É necessário que um herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal faça a consulta e preencha um termo de responsabilidade. Após esse processo, é preciso entrar em contato com as instituições que possuem os valores e verificar como prosseguir.>

Depois disso, os passos para a a consulta são os mesmos. Mas é necessário entrar com a conta gov.br do herdeiro ou sucessor e fornecer o número do CPF e a data de nascimento da pessoa que faleceu.>

