Home
>
Economia (BR)
>
Brasileiros fazem piadas e planos no Twitter sobre os R$ 500 do FGTS

Brasileiros fazem piadas e planos no Twitter sobre os R$ 500 do FGTS

Como tudo é motivo de piada nas redes sociais, não podia ser diferente com a novidade; à tarde, o termo "R$ 500" ficou nos assuntos mais comentados do Twitter

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 25 de julho de 2019 às 00:23

 - Atualizado há 6 anos

Meme "Eu sou rica!" Crédito: Reprodução | Redes sociais

O governo Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (24) que vai permitir que todos os trabalhadores saquem R$ 500 neste ano do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). E, como tudo é motivo de piada nas redes sociais, não podia ser diferente com a novidade.

Recomendado para você

O presidente da Casa, deputado Marcelo Santos, vem conversando com segmentos e entidades envolvidas e a ideia é alterar o projeto que veio do Tribunal de Justiça

Teto da taxa de cartório na compra de imóvel pode chegar a R$ 10 milhões no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

> Veja se vale a pena sacar o FGTS e como aproveitar melhor o dinheiro

À tarde, o termo "R$ 500" ficou nos trending topics — os assuntos mais comentados — do Twitter, e muita gente reclamou dizendo que esperava mais. Outros, comentaram, comemoraram e falaram sobre o que pretendem fazer com a quantia, que poderá ser sacada a partir de setembro deste ano.

VEJA TWEETS

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais