Humor afiado

Brasileiros fazem piadas e planos no Twitter sobre os R$ 500 do FGTS

Como tudo é motivo de piada nas redes sociais, não podia ser diferente com a novidade; à tarde, o termo "R$ 500" ficou nos assuntos mais comentados do Twitter

Publicado em 25 de julho de 2019 às 00:23 - Atualizado há 6 anos

Meme "Eu sou rica!" Crédito: Reprodução | Redes sociais

O governo Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira (24) que vai permitir que todos os trabalhadores saquem R$ 500 neste ano do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). E, como tudo é motivo de piada nas redes sociais, não podia ser diferente com a novidade.

À tarde, o termo "R$ 500" ficou nos trending topics — os assuntos mais comentados — do Twitter, e muita gente reclamou dizendo que esperava mais. Outros, comentaram, comemoraram e falaram sobre o que pretendem fazer com a quantia, que poderá ser sacada a partir de setembro deste ano.

