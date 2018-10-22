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Exportação

Brasil vai exportar gado vivo para o Irã

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa conquista representa um canal de escoamento da produção que pode contribuir para melhorar a rentabilidade e a gestão do produtor rural, a sanidade dos animais, atender os protocolos nutricionais, gerar empregos e receita cambial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 20:37

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 20:37

De 2010 a 2017, a exportação de gado vivo gerou US$ 3,7 bilhões em divisas para o Brasil Crédito: Reprodução
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informou nesta segunda-feira (22) que o Brasil vai exportar gado vivo ao Irã. Desde 2014, o Departamento de Saúde Animal do ministério negocia com os iranianos para a abertura deste mercado, que tem potencial de comprar inicialmente pelo menos 100 mil cabeças de bovinos do Brasil por ano.
A aprovação do Certificado Zoossanitário Internacional (CZI), que permite o embarque dos animais, foi comunicada pela Organização Veterinária do Irã ao Departamento de Saúde Animal.
O ministério explica que a conquista desta certificação se deve ao reconhecimento de que o Brasil está livre de febre aftosa com vacinação e do chamado Mal da Vaca Louca, uma vez que a exportação de gado vivo é feita somente por países que possuem rígido controle sanitário dos rebanhos.
Segundo a pasta, a exportação de gado vivo também representa um canal de escoamento da produção que pode contribuir para melhorar a rentabilidade e a gestão do produtor rural, a sanidade dos animais, atender os protocolos nutricionais, gerar empregos e receita cambial.
De 2010 a 2017, a exportação de gado vivo gerou US$ 3,7 bilhões em divisas para o Brasil. No ano passado, a atividade faturou mais de US$ 276 milhões e, até julho deste ano, o volume de embarques alcançou US$ 301 milhões.
 

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