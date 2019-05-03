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Reforma da Previdência

'Brasil terá a melhor Previdência do mundo', diz Leonardo Rolim

Em evento realizado em Vitória, secretário de Previdência diz que o Brasil tem obrigação de corrigir erros que foram cometidos em outros países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2019 às 15:33

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 15:33

Leonardo Rolim, Aridelmo Teixeira e Bruno Funchal em evento na Fucape Crédito: Daniel Alencastre | Divulgação
O secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, disse que o Brasil vai ter a melhor Previdência do mundo. Isso porque, como o Brasil está fazendo a reforma previdenciária agora, tem condições de corrigir possíveis erros observados em outros países.
É até uma obrigação que a gente tem. Quem implanta por último não tem o direito de repetir os erros dos outros. Pelo contrário. Tem que aproveitar o que deu certo. Como a gente está entrando depois, é até uma obrigação que a gente aproveite o que tem de melhor nas experiências do mundo inteiro, disse o secretário durante o lançamento do Inspira ES, programa de capacitação civil desenvolvido pelo professor Aridelmo Teixeira, em Vitória.
Rolim ainda reclamou da quantidade de notícias falsas que têm sido lançadas a respeito da reforma, dificultando o entendimento da proposta. Já vi nas redes sociais uma publicação dizendo que o trabalhador que hoje ganha um salário mínimo, com o regime de capitalização vai passar a ganhar R$ 280. Isso é querer enganar as pessoas. Está claro lá que ninguém vai ganhar menos do que um salário mínimo, explicou ele, dizendo que é hora de aprovar a proposta.
Quem também está trabalhando pela aprovação da reforma é a deputada federal Joice Hasselmann (PSL), líder do governo no Congresso. Ela afirmou que espera conseguir 340 votos para a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados  para aprovar são necessários 308. Eu preciso contar com as traições de última hora. Com deputados que vão perder o voo, que vão ter dor de barriga, que vão 'matar a avó' pela quinta vez... Por isso eu trabalho com o número de 340, disse Joice sem informar quantos votos já tem para a aprovação da reforma.
A deputada federal Joice Hasselmann (PSL), líder do governo no Congresso Crédito: Valter Campanato
A deputada, uma das convidadas do evento, disse ainda que é hora de descer do palanque e trabalhar pela melhoria do país  melhoria esta que, para Joice, só vai acontecer com uma reforma que gere uma economia de cerca de R$ 1 trilhão. Nós contamos com a população. É preciso que ela cobre que o parlamentar vote a favor da reforma. Foi a população que mudou a história do Brasil de uma forma única. Trazer a população para dentro da articulação política é o que podemos fazer de mais lógico, comentou.
Também participou do evento o diretor de Programas do Ministério da Economia, Bruno Funchal, que falou sobre os impactos positivos da reforma da Previdência. Com essa reforma que está posta, temos encaminhado um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a redução do juros, redução do desemprego, entre outros fatores, disse Bruno durante sua palestra.
O organizador do evento, Aridelmo Teixeira, ficou satisfeito com o resultado. Superou nossas expectativas. Antes, você fazia esses encontros e vinham dez, 15 pessoas. Hoje, as inscrições se encerraram em 72 horas. Você vê que a sociedade está mudando, comemorou.

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