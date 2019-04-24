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Desempenho ruim

Brasil tem indicadores de água e esgoto piores que os de 105 países

O desempenho brasileiro é pior que o verificado nos países vizinhos, como Chile, México e Peru

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 10:30

Publicado em 

24 abr 2019 às 10:30
Saneamento básico Crédito: Carolina Gonçalves/Agência Brasil
Oitava economia do mundo, o Brasil está atrás de 105 países em relação aos indicadores de acesso a água e esgoto. Segundo o Panorama da Participação Privada no Saneamento 2019, com base em dados internacionais, o desempenho brasileiro é pior que o verificado nos países vizinhos, como Chile, México e Peru. A Bolívia chega a ter índice de atendimento de água maior que o do Brasil.
Para mudar essa situação, o país precisaria investir cerca de R$ 20 bilhões por ano - montante que nunca foi alcançado. Em 2016, por exemplo, foram investidos R$ 11,33 bilhões em saneamento, ou seja, 0,18% do PIB nacional. Em 2017 esse montante caiu para R$ 10,05 bilhões.
A questão é que, além de não alcançar a universalização, os serviços prestados também não são adequados. Para se ter ideia, a perda de água no país representa cerca de R$ 10 bilhões por ano - ou seja, todo o volume investido no setor.
Importante indicador de desenvolvimento de um país, o saneamento básico também tem reflexos na saúde da população. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), compilados no Panorama 2019 da iniciativa privada, mostram que 1.933 municípios (34,7% do total) registraram ocorrência de epidemias ou endemias provocadas pela falta de saneamento básico em 2017.
DENGUE
A doença mais citada pelas prefeituras foi a dengue. No período, 1.501 municípios (26,9% do total) registraram ocorrência da doença - transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti, que se reproduz em água parada.
Outras doenças com grande incidência, provocadas pela falta de saneamento, foram a disenteria (23,1%) e verminoses (17,2%) - que têm efeito negativo na economia, seja por causa dos gastos com internação ou pelos afastamentos do trabalho.
Segundo o Panorama, considerando o avanço gradativo do saneamento, em 20 anos (2016 a 2036), o valor da economia com gastos com a saúde - seja pelos afastamentos do trabalho ou pelas despesas com internação no Sistema Único de Saúde (SUS) - alcançaria R$ 5,9 bilhões no País.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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