Brasil é líder em lançamento de produtos de chocolate para a Páscoa

O Brasil é o país que mais lançou produtos feitos de chocolate para a Páscoa, com 11% do total dos lançamentos globais. Pesquisa da consultoria britânica Mintel constatou que houve um aumento de 23% na quantidade de itens novos ofertados no mundo. Levantamento da Abicab, associação que representa os fabricantes de chocolates, mostra que os preços nacionais variam de R$ 1,20 até R$ 1,1 mil.

Na avaliação da diretora para área alimentícia e de bebidas da Mintel, Marcia Mogelonsky, o comércio entende que a Páscoa representa um "momento de permissão de excessos" para o consumidor, portanto, ampliar a oferta de itens com novidades nas prateleiras é uma forma de aumentar as vendas.

"Parece que não há fim para o apetite dos brasileiros pela inovação do chocolate de Páscoa. O motivo por trás do sucesso do chocolate sazonal no Brasil é o ovo de Páscoa, que o consumidor adora e é uma parte importante da indústria de chocolate do Brasil. A Páscoa é o evento anual mais importante em termos de novos produtos de chocolate no Brasil, com uma riqueza de ovos de Páscoa inundando o mercado" disse Marcia.

Só a Kopenhagen lançou para a Páscoa deste ano 18 novas alternativas de ovos ao consumidor. Na conhecida linha Língua de Gato, por exemplo, são duas novidades (meio amargo e doce de leite). O ovo mais caro do período (de R$ 1,1 mil) é da Kopenhagen e pesa 5 kg. A Lacta, por sua vez, colocou nas gôndolas 10 novidades entre os 25 produtos da Páscoa, número bem maior que o do ano passado, quando foram dois novos entre 22. A Nestle lançou 13 itens. Já a Ofner inseriu dois novos sabores de Ovos de Páscoa (brigadeiro e creme de chocolate com avelã) em seu portfólio que já oferece 12 alternativas.

A Boa Vista SCPC estima um crescimento nas vendas de aproximadamente 3,5% nesta Páscoa na comparação com 2017.

Outra constatação interessante da Mintel é em relação aos tamanhos e formatos dos produtos novos. A quantidade de itens feitos para comer em uma única mordida, por exemplo, cresceu 50% nos últimos cinco anos e os chocolates mais finos aparecem logo atrás, aumentando 48% em relação ao mesmo período. Por outro lado, o apetite por versões light, com pouco açúcar ou baixo teor de gordura, estão em franca retração: -22% entre 2013 e 2017. A saída dos lights e entrada de itens pequenos e finos é apontada pela consultoria como uma forma de a oferta se adequar à mudança de hábitos alimentares e dietas da população.

"Itens com baixa caloria estão perdendo a popularidade à medida que o consumidor tem se afastado de dietas que se concentram em contagens rigorosas de caloria. Oferecer aos consumidores chocolates do tamanho de uma mordida ou fino também é uma maneira de ajudar a controlar o que se come" observou Marcia.