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"FIT"

Brasil é destaque na maior feira de turismo da Argentina

O Ministério de Turismo informou que os turistas argentinos injetaram US$ 1,625 bilhão na economia brasileira, no ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2018 às 14:50

Publicado em 01 de Outubro de 2018 às 14:50

Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT) em 2017 Crédito: Divulgação
A 23ª Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT), que reúne representantes de 50 países em um espaço de 35 mil m², com 1.450 expositores, em Buenos Aires, na Argentina. O estande brasileiro ocupa espaço de destaque no pavilhão com 25 expositores distribuídos em uma área de 180 m².
O espaço é dedicado à divulgação de informações e também de dados detalhados sobre os destinos turísticos no Brasil. Atualmente os turistas argentinos representam 40% de todos os visitantes internacionais que entram no Brasil.
O ministro do Turismo, Vinicius Lummertz, disse que é preciso dedicar especial atenção ao principal mercado emissivo de viajantes para o nosso país.
O Ministério de Turismo informou que os turistas argentinos injetaram US$ 1,625 bilhão na economia brasileira, no ano passado. Em 2017, o Brasil recebeu R$ 2,6 milhões de turistas argentinos, um crescimento de 64% em relação a 2011, quando o número registrado foi de R$ 1,6 milhão.
Na abertura da feira, o secretário de Turismo da Argentina, Gustavo Santos, destacou a importância econômica do setor de viagens. Segundo ele, o setor é responsável por um em cada cinco empregos criados no mundo.

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