Brasil é 1º lugar em ranking de percepção de corrupção

Pesquisa mostra que Brasil é o país com a maior percepção de corrupção nos negócios do mundo Crédito: Pixabay

O Brasil continua sendo o país com a maior percepção de corrupção nos negócios do mundo, de acordo com o "Global Fraud Survey", estudo publicado a cada dois anos pela empresa de auditoria Ernst & Young (EY). O país já ocupava o primeiro posto na edição anterior, de 2016. Em 2014, estava no oitavo lugar.

O levantamento mais recente mostra que para 96% dos executivos brasileiros, corrupção e suborno são práticas que "ocorrem amplamente nos negócios de seus países ou regiões". O porcentual é maior do que o da média dos mercados emergentes, de 52%, dos mercados desenvolvidos, de 20%, e da média global, de 38%. Depois do Brasil, aparecem Colômbia (94%), Nigéria (90%), Quênia (88%) e Peru (82%). No fim da fila, estão Suécia (4%), Suíça (2%) e Alemanha (2%).

A EY ouviu 2.550 executivos das maiores companhias de 55 países sobre corrupção, fraude, improbidade corporativa e comportamento antiético, de outubro do ano passado a fevereiro deste ano. No Brasil, foram consultados 50 empresários.

Diante do elevado índice de percepção de corrupção corporativa, 96% dos brasileiros acreditam que é importante demonstrar que sua empresa opera com integridade, índice próximo ao mundial (97%) e da América do Sul (99%). Apesar disso, 18% dos empresários do país ainda apostam que a corrupção é justificável para conquistar negócios em contextos de crise econômica, com o oferecimento de presentes ou pagamentos em dinheiro, por exemplo. Há quatros anos, esse índice era de 20%.

Outra constatação do estudo é a de que quanto mais próximo à realidade do entrevistado, mais distante é a percepção de corrupção. No Brasil, 20% dos entrevistados afirmam que o suborno é uma prática comum em seus setores para a conquista de contratos, porcentual muito interior aos 96% computados quando o recorte geográfico é o país ou a região em que vivem.

"Há uma dissonância entre a percepção e aquilo que acontece ao lado dos empresários. As companhias falam de valores, do que é correto, mas ainda há espaço para se reconhecer que a corrupção pode estar ocorrendo ao seu lado e pode ser endereçada", diz Guilherme Meistre, sócio de investigação e fraudes da EY.



Para metade dos brasileiros entrevistados, a integridade do negócio depende essencialmente do comportamento do indivíduo, mais do que ações de outras áreas ou níveis hierárquicos específicos. Já para 24% deles, a responsabilidade maior cabe ao setor de Administração, 12% ao setor de Compliance, 6% ao de Recursos Humanos e 2% ao Conselho de Administração.