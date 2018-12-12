Brasil deve registrar safra recorde de grãos no ano que vem, diz Conab

Colheita de soja Crédito: Reprodução/Pixabay

safra da história, com uma produção de 238,41 milhões de toneladas de grãos. Se confirmada a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta terça-feira, a próxima safra vai superar a de 2016/2017, quando se registrou um recorde de produção de 237,67 milhões, que salvou o crescimento do País. O agronegócio brasileiro pode registrar no ano que vem a maiorda história, com uma produção de 238,41 milhões de toneladas de grãos. Se confirmada a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento (), divulgada nesta terça-feira, a próxima safra vai superar a de 2016/2017, quando se registrou um recorde de produção de 237,67 milhões, que salvou o crescimento do País.

PIB) registrado naquele ano. Uma safra recorde no ano que vem, portanto, também tem o potencial de turbinar o PIB de 2019. A última supersafra fez o setor agropecuário crescer 12,5% em 2017, sendo responsável por 70% do aumento de 1% do Produto Interno Bruto () registrado naquele ano. Uma safra recorde no ano que vem, portanto, também tem o potencial de turbinar o PIB de 2019.

projeções da Conab estão baseadas no cenário para o clima e na dinâmica de preços. O desempenho das cotações de algodão e soja, por exemplo, fizeram os produtores investirem mais na lavoura e aumentarem a área plantada. Asda Conab estão baseadas no cenário para o clima e na dinâmica de preços. O desempenho das cotações de, por exemplo, fizeram os produtores investirem mais na lavoura e aumentarem a área plantada.

CNA), Alan Malinski. As chuvas da primavera vieram intensas, entre outubro e novembro, antecipando o plantio da soja e criando uma boa perspectiva para a segunda safra de milho. Em todas as áreas do Brasil deu para antecipar o plantio da soja e começar a safra antes, disse o coordenador de produção agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (), Alan Malinski.

O quadro é mais favorável do que na safra de 2018, pois as chuvas na primavera de 2017 demoraram e foram menos intensas. Como resultado, o plantio da soja foi atrasado e, em alguns casos, os produtores foram obrigados a replantar.

exportações também poderão atingir o recorde, na casa de US$ 100 bilhões. O câmbio está mais favorável para os produtores do que em 2013, ano em que as exportações atingiram a maior marca, disse o diretor-executivo da Abag, Luiz Cornacchioni. Diante da nova projeção para a safra do ano que vem, a Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) prevê que astambém poderão atingir o recorde, na casa de US$ 100 bilhões. O câmbio está mais favorável para os produtores do que em 2013, ano em que as exportações atingiram a maior marca, disse o diretor-executivo da Abag, Luiz Cornacchioni.

Estados Unidos e China pode favorecer os produtores brasileiros de soja no curto prazo, com elevação de preços e exportações. Mas essa brecha pode se fechar em pouco tempo. Uma guerra comercial entre esses dois países não é boa para ninguém. Se ela se prolongar e se refletir no crescimento mundial, todo mundo perde, disse o diretor da Abag. A expectativa, segundo ele, é de que a disputa comercial entrepode favorecer os produtores brasileiros de soja no curto prazo, com elevação de preços e exportações. Mas essa brecha pode se fechar em pouco tempo. Uma guerra comercial entre esses dois países não é boa para ninguém. Se ela se prolongar e se refletir no crescimento mundial, todo mundo perde, disse o diretor da Abag.

Malinski, da CNA, lembrou ainda que disputa comercial favorece a produção de soja, mas nem tanto a de milho. Por causa da disputa com os americanos, os chineses já estão comprando mais soja do Brasil, elevando os preços. Como reação, os produtores americanos tendem a produzir mais milho no lugar de soja, competindo por mercado com as exportações brasileiras, explicou o especialista.

ESTATÍSTICAS

IBGE são diferentes dos da Conab, por conta de metodologia e pela forma como coletam as informações. O IBGE projeta produção de 231,1 milhões de toneladas no próximo ano, alta de 1,7% ante 2018, ainda abaixo do recorde de 240,6 milhões de toneladas, em 2017. Se o clima favorecer, a gente pode chegar bem próximo da safra de 2017. Isso vai depender muito do clima, disse o responsável pelo levantamento do IBGE, Carlos Alfredo Guedes. Ontem, o IBGE também melhorou sua projeção para a produção agrícola em 2019. Os dados dosão diferentes dos da Conab, por conta de metodologia e pela forma como coletam as informações. O IBGE projeta produção de 231,1 milhões de toneladas no próximo ano, alta de 1,7% ante 2018, ainda abaixo do recorde de 240,6 milhões de toneladas, em 2017. Se o clima favorecer, a gente pode chegar bem próximo da safra de 2017. Isso vai depender muito do clima, disse o responsável pelo levantamento do IBGE, Carlos Alfredo Guedes.

café da história, totalizando uma produção de 3,6 milhões de toneladas, ou 59,6 milhões de sacas de 60 quilos. Os dados de novembro do IBGE divulgados ontem também confirmaram que o Brasil fechará 2018 com a maior safra deda história, totalizando uma produção de 3,6 milhões de toneladas, ou 59,6 milhões de sacas de 60 quilos.

Como a produção de café ocorre conforme uma sazonalidade bienal  a colheita é forte ano, sim, ano, não , essa cultura não deverá ter destaque na safra de 2019.