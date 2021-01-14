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Bolsonaro se irrita com plano de demissão e ameaça demitir presidente do BB

Caso a demissão seja confirmada, André Brandão sairá do comando do Banco do Brasil menos de quatro meses após sua posse

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 07:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jan 2021 às 07:56
Banco do Brasil lança dois programas de desligamento para corte de funcionários
Na segunda-feira (11), o Banco do Brasil informou ter aprovado um conjunto de medidas que diminuem sua estrutura organizacional Crédito: Bela Azoubel/MyPhoto Press/Folhapress
O anúncio de um plano de demissão voluntária do Banco do Brasil desencadeou um processo de fritura do presidente da instituição, André Brandão, e auxiliares no Palácio do Planalto afirmam que o executivo pode ser demitido por decisão do presidente Jair Bolsonaro.
Caso a demissão seja confirmada, Brandão sairá do comando do banco menos de quatro meses após sua posse.
Membros da equipe econômica relataram ao jornal Folha de S.Paulo que o anúncio da reestruturação do banco, que inclui demissões de funcionários, foi a causa da fúria no Palácio do Planalto.
Na segunda-feira (11), o Banco do Brasil informou ter aprovado um conjunto de medidas que diminuem sua estrutura organizacional, com fechamento de pontos de atendimento. Serão encerradas 361 unidades, sendo 112 agências.

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Também foram criadas pelo banco duas modalidades de desligamento incentivado voluntário aos funcionários. O Programa de Adequação de Quadros, para redistribuir força de trabalho, e o Programa de Desligamento Extraordinário, disponível a todos os funcionários do BB que atenderem a pré-requisitos.
A estimativa do BB é que cerca de 5 mil funcionários façam adesão aos dois programas.
De acordo com uma fonte do Ministério da Economia, o programa é tecnicamente impecável e promove redução de custos para o banco. No entanto, o momento para a adoção da medida foi considerado desastroso, um erro político.
O argumento é que o país passa por uma situação muito complicada na área de emprego, ainda sem sinais de arrefecimento da pandemia do novo coronavírus. Por isso, o anúncio do BB foi visto como um sinal de falta de sensibilidade do presidente André Brandão.

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Membros do Ministério da Economia afirmam ainda que informações sobre o Banco do Brasil geram apelo no Congresso e, por isso, o programa de demissões pode ser jogado contra o governo nas negociações para a eleição da cúpula do Legislativo.
O momento escolhido para a divulgação do plano também foi visto como outro sinal que trouxe danos para a imagem do governo.
No mesmo dia, a Ford anunciou que fechará todas as suas unidades fabris no Brasil, o que deve ter impacto direto sobre 5 mil empregos.

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