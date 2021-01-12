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Pronunciamento

"Faltou à Ford dizer a verdade: eles querem subsídios", afirma Bolsonaro

O presidente da República afirmou também que a montadora recebeu R$ 20 bilhões em renúncia fiscal do governo e subsídios
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2021 às 12:38

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 12:38

O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre o fechamento dos parques fabris da Ford Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira (12), a apoiadores que o fechamento dos parques fabris da Ford no Brasil aconteceu porque a empresa "perdeu para a concorrência" e "em um ambiente de negócios, quando não se tem lucro, se fecha". "Assim é na vida e na nossa casa", completou o presidente que disse lamentar a escolha da montadora de encerrar a produção no País e do fechamento de 5 mil postos de trabalho.
Em dezembro do ano passado, a empresa comunicou um programa de investimentos de US$ 580 milhões (cerca de R$ 3,17 bilhões) na Argentina.
Segundo Bolsonaro, "faltou à Ford dizer a verdade: eles querem subsídios".
O presidente da República afirmou também que a montadora recebeu R$ 20 bilhões em renúncia fiscal do governo e subsídios e questionou aos apoiadores se estes gostariam de continuar "dando R$ 20 bilhões a eles".

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