Bolsonaro pode levar texto da reforma pessoalmente ao Congresso

A assessoria de imprensa doinformou que o presidentediscute neste momento com o secretário de comunicação, Floriano Barbosa, a melhor forma de encaminhar a reforma da Previdência aona próxima quarta-feira (20). Em sinal de boa vontade, é estudada a possibilidade do presidente levar o texto pessoalmente aos parlamentares.

A ideia do Planalto é que Bolsonaro "assuma" a defesa da proposta nas primeiras 48 horas após apresentá-la ao Legislativo. Ele também deve fazer um pronunciamento à nação sobre a matéria, mas ainda não está decidido se será feito na TV aberta, que é considerada a opção mais tradicional, ou através de uma transmissão ao vivo em redes sociais, como é da preferência do presidente.