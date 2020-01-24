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Declaração

Bolsonaro: É interesse do Brasil que a Índia use cada vez mais etanol

A declaração está em vídeo publicado na conta do Facebook do presidente, em substituição às lives

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 08:58
Apesar do ataque de drones na Arábia Saudita, o preço médio da gasolina não disparou em setembro. Crédito: Fernando Madeira
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (23), que "há interesse, por parte do Brasil, que a Índia cada vez mais use etanol no seu combustível". A declaração está em vídeo publicado na conta do Facebook do presidente, em substituição às lives realizadas todas as quintas-feiras na rede social. A live não ocorreu justamente porque o presidente está em viagem. Ele deve passar por Angola e Quênia antes de chegar à Índia.

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Segundo Bolsonaro, a composição do combustível vendido na Índia inclui somente 7% de etanol, ao contrários dos 27% no Brasil. "Se usarem mais (etanol) é vantajoso. A origem, a matéria-prima do etanol e do açúcar é a mesma. Se usarem mais etanol, logicamente vão produzir menos açúcar e haverá um equilíbrio do preço dessa commodity no mercado", afirmou.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está na Índia e deve se juntar aos presidente quando ele chegar no país asiático. "A Índia é um país enorme, temos muito para exportar", disse Bolsonaro.

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