Bolsonaro: É interesse do Brasil que a Índia use cada vez mais etanol

Segundo Bolsonaro, a composição do combustível vendido na Índia inclui somente 7% de etanol, ao contrários dos 27% no Brasil. "Se usarem mais (etanol) é vantajoso. A origem, a matéria-prima do etanol e do açúcar é a mesma. Se usarem mais etanol, logicamente vão produzir menos açúcar e haverá um equilíbrio do preço dessa commodity no mercado", afirmou.