Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsonaro: Com venda direta do etanol, preço pode cair ao menos 20 centavos
Combustível

Bolsonaro: Com venda direta do etanol, preço pode cair ao menos 20 centavos

O presidente avaliou que 'não tem cabimento' o deslocamento que é feito por caminhões sem a venda direta

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 07:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 07:25
Posto na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Caíque Verli
O presidente Jair Bolsonaro disse, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, que vai apoiar a proposta que permite a venda direta de etanol entre os produtores e postos de combustível. Para isso, ele afirmou que pretende dialogar com os presidentes da Câmara e do Senado para tentar viabilizar no Congresso a revogação de uma resolução da Agência Nacional do Petróleo (ANP) que proíbe a prática.
"Se Deus quiser, nós vamos romper essa barreira (da venda direta de combustíveis) e nossa previsão é de que, com isso, o preço caia pelo menos 20 centavos o litro do etanol, porque isso evita o que a gente chama de passeio do álcool", disse Bolsonaro. A proposta, segundo ele, poderia valer para outros tipos de combustível, como o óleo diesel.

O presidente avaliou que "não tem cabimento" o deslocamento que é feito por caminhões sem a venda direta. "O caminhão sai da refinaria por 100, 200, 300 quilômetros e depois volta para 300 quilômetros para ficar a 10 quilômetros da usina, não tem cabimento isso aí." Além disso, defendeu que o comércio de combustíveis sem intermediários poderia evitar trânsitos e acidentes nas estradas.

Segundo Bolsonaro, ele já conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) sobre o tema, e ainda pretende falar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). "Eles são os donos da pauta (no Congresso)", ponderou o presidente.

ENERGIA SOLAR

Na live, Bolsonaro voltou a falar sobre a sua posição contrária à possibilidade de taxar a energia solar. Para o presidente, "não é justo" alguém que usa painéis solares em casa ou em fazendas ser taxado por isso.
A posição de Bolsonaro sobre o tema vai contra o posicionamento do ministro Paulo Guedes, da Economia, que era a favor de cobrar uma taxa sobre o compartilhamento da energia excedente produzida por usuários que contam com estrutura própria de geração solar fotovoltaica.

Veja Também

Bolsonaro diz reconhecer que preço do combustível está alto no Brasil

Quando compensa abastecer com etanol em vez de gasolina? Veja a conta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois veículos colidem em Pancas e os dois motoristas morreram no local
Batida frontal mata motorista de carro de prefeitura no ES e outro condutor
Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados