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Índia

Bolsonaro cumprimenta primeiro-ministro da Índia por reeleição

Ele disse crer num fortalecimento das relações comerciais entre os dois países

Publicado em 

25 mai 2019 às 19:07

Publicado em 25 de Maio de 2019 às 19:07

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: (Windows)
O presidente Jair Bolsonaro felicitou neste sábado (25) o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que foi reeleito nesta sexta-feira (24) naquela que é considerada a maior eleição do mundo. Ele disse crer num fortalecimento das relações comerciais entre os dois países.
Meus cumprimentos ao Primeiro-Ministro da Índia @narendramodi, por sua reeleição no dia de ontem. O Brasil tem, além de fortes laços de amizade e cooperação com a Índia, a certeza de que nossas relações comerciais serão cada vez mais sólidas”, escreveu Bolsonaro em sua conta no Twitter.

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