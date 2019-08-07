Bolsonaro diz que retirou indicações porque nomes não eram adequados

"O nome, quando vi que não estava muito adequado... e estamos reestudando. Na verdade vão ser meia dúzia de vagas. Vão abrir mais vagas", declarou Bolsonaro, ao ser perguntado sobre a retirada das indicações e se o Senado iria participar da sugestão de outros nomes. "Eu aceito indicação de qualquer um, você pode indicar alguém, não tem problema nenhum. Se passar no filtro aqui, a gente indica."