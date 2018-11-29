Bolsonaro diz que não pretende privatizar BB e Caixa

Presidente eleito Jair Bolsonaro. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente eleito Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira sobre as privatizações em seu governo e sobre a Reforma da Previdência que pretende aprovar no Congresso Nacional. Desde a campanha eleitoral, Bolsonaro tem falado em privatizar empresas públicas, mas reafirmou que os bancos públicos certamente não serão vendidos.

- Qualquer privatização tem que ser responsável, não é jogar para cima e ficar livre. Tenho conversado com a equipe econômica. Algumas privatizações ocorrerão, outras estratégicas, não. Banco do Brasil e Caixa Econômica não estão no nosso catálogo (para privatizações) - disse Bolsonaro em entrevista coletiva após participar da formatura do curso de aperfeiçoamento de oficiais, na Vila Militar.

Sobre a Reforma da Previdência, o presidente eleito afirmou que acha a atual proposta "um pouquinho agressiva com o trabalhador".