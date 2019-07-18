Expectativa

Bolsonaro diz que deve anunciar liberação do saque do FGTS nesta quinta

A expectativa é de que isso aconteça durante a cerimônia pelos 200 dias de governo

Publicado em 18 de julho de 2019 às 14:24 - Atualizado há 6 anos

Bolsonaro diz que deve anunciar liberação do saque do FGTS nesta quinta Crédito: Arquivo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã de quinta-feira (18), que a liberação do saque de parte das contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverá ser anunciada nesta tarde. A expectativa é de que isso aconteça durante a cerimônia pelos 200 dias de governo Bolsonaro, que será realizada às 16h no Palácio do Planalto.

Bolsonaro, no entanto, não quis dar detalhes sobre o modelo que será adotado. "Se deve ser anunciado hoje (quinta) é porque não foi batido o martelo. Se for batido o martelo, faltam alguns ajustes. Não quero aqui antecipar a equipe econômica", disse.

A liberação do saque do benefício foi antecipada na quarta-feira pelo Broadcast/Estadão. O Ministério da Economia discute a possibilidade de que os trabalhadores saquem até 35% dos recursos de suas contas ativas (dos contratos atuais) do fundo, mas outras questões técnicas ainda precisam ser definidas. A expectativa do governo é que a medida poderá injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta