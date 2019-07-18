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Expectativa

Bolsonaro diz que deve anunciar liberação do saque do FGTS nesta quinta

A expectativa é de que isso aconteça durante a cerimônia pelos 200 dias de governo

Publicado em 

18 jul 2019 às 14:24

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 14:24

Bolsonaro diz que deve anunciar liberação do saque do FGTS nesta quinta Crédito: Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta manhã de quinta-feira (18), que a liberação do saque de parte das contas ativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deverá ser anunciada nesta tarde. A expectativa é de que isso aconteça durante a cerimônia pelos 200 dias de governo Bolsonaro, que será realizada às 16h no Palácio do Planalto.
Bolsonaro, no entanto, não quis dar detalhes sobre o modelo que será adotado. "Se deve ser anunciado hoje (quinta) é porque não foi batido o martelo. Se for batido o martelo, faltam alguns ajustes. Não quero aqui antecipar a equipe econômica", disse.
A liberação do saque do benefício foi antecipada na quarta-feira pelo Broadcast/Estadão. O Ministério da Economia discute a possibilidade de que os trabalhadores saquem até 35% dos recursos de suas contas ativas (dos contratos atuais) do fundo, mas outras questões técnicas ainda precisam ser definidas. A expectativa do governo é que a medida poderá injetar cerca de R$ 30 bilhões na economia.

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